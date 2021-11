ECDC: «Επείγουσα έκκληση» για λήψη μέτρων στα ευρωπαϊκά κράτη

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν «επειγόντως» μέτρα απέναντι στην αναζωπύρωση της επιδημίας στην Ευρώπη και στον κίνδυνο «πολύ υψηλής» υγειονομικής επιβάρυνσης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Επίσης, σε μήνυμά της η επικεφαλής του ECDC Άντρεα Άμον δηλώνει ότι η χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων των εμβολίων κατά της Covid θα πρέπει να εξετασθεί για όλους τους ενηλίκους, με προτεραιότητα για τους άνω των 40 ετών, σε μία σημαντική αλλαγή του πρωτοκόλλου.

Το ECDC καλεί σε αύξηση του γενικού επιπέδου του εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις πιο καθυστερημένες χώρες.

Το γενικό επίπεδο εμβολιασμού την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτω του 70% του γενικού πληθυσμού, «αφήνει μεγάλο εμβολιαστικό κενό που δεν μπορεί να πληρωθεί γρήγορα και αφήνει τεράστιο χώρο για την εξάπλωση του ιού», τονίζει το ECDC.

«Πρέπει επειγόντως να επικεντρωθούμε στην πλήρωση της καθυστέρησης ανοσοποίησης, να προτείνουμε «ενισχυτικές» δόσεις σε όλους τους ενήλικες και να επανεισαγάγουμε μη φαρμακευτικά μέτρα», δηλώνει η Αντρεα Αμόν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Τα τελευταία σενάρια του ECDC «δείχνουν ότι η εν δυνάμει επιβάρυνση της παραλλαγής Δέλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ αυξημένη τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο με περαιτέρω άνοδο των θανάτων και των νοσηλειών στην Ευρώπη, εκτός αν ληφθούν μέτρα δημόσιας υγείας τώρα, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων στον συνολικό πληθυσμό».

«Αναμνηστικές δόσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους ενήλικες, με προτεραιότητα στα άτομα άνω των 40 ετών και στους ευάλωτους», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Twitter μετά την ανακοίνωση του ECDC.

