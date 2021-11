Τι συζητήθηκε στο In House Lawyers Forum

Η CLEON CONFERENCES & COMMUNICATIONS διοργάνωσε το ΙΝ-HOUSE LAWYERS FORUM – Hybrid Edition την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021. Στο ΙΝ-HOUSE LAWYERS FORUM συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα μέσα από την πρακτική οπτική γωνία των επιχειρήσεων και πως οι ίδιες και με ποια ειδικά προγράμματα και εργαλεία προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν.

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης πλην της τελευταίας ενότητας με θέμα: «Οι συμβάσεις ως tool kit πρόληψης και περιορισμού ρίσκου-τυποποίηση» όπου συντονίστρια ήταν η Δέσποινα Δοξάκη, Μέλος ΔΣ ΔΕΗ, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Εισαγωγικό χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτριος Βερβεσός, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες χρειάστηκε να προσαρμοσθεί ο δικηγορικός κόσμος την εποχή της κρίσης της πανδημίας και επισημαίνοντας την έκταση της μετάβασης, ιδίως ως προς την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή δουλειά του δικηγόρου, με σημαντική βοήθεια του ΔΣΑ.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο: «Μαθαίνοντας από την πανδημία. Legal profession οn the Move», ο Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών στα Ελληνικά Πετρέλαια, με τίτλο ομιλίας: «Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του νομικού συμβούλου: από εσωτερικού δικηγόρου, σε παράγοντα διαμόρφωσης εταιρικής στρατηγικής» ανέφερε ότι κατά την τελευταία εικοσαετία λαμβάνει χώρα μία σημαντική μεταβολή στο ρόλο του εσωτερικού νομικού συμβούλου, από ένας Δικηγόρος που απλώς εστιάζει στις υποθέσεις της εταιρείας προς την οποία παρέχει τις υπηρεσίες του, γίνεται επίσης ένας κεντρικός παράγοντας στην ανάλυση και προληπτική προσέγγιση των κινδύνων. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία των εταιρειών, καλείται να λάβει θέση τη τραπέζι λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Εξ αυτού του λόγου προκύπτει ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής των διατάξεων περί ασυμβιβάστου του Κώδικα Δικηγόρων. Στο μέλλον, η εισβολή των νέων τεχνολογιών (ΤΝ, αλγόριθμοι κλπ. ) προβλέπεται αφενός να συρρικνώσει τις εσωτερικές νομικές υπηρεσίες και αφετέρου να καταστήσει πιο δύσκολα και πολύπλοκα τα (λιγότερα) ζητήματα με τα οποία θα ασχολούνται οι νομικοί σύμβουλοι. Παράλληλα ο νομικός σύμβουλος προβλέπεται να καταστεί σημαιοφόρος της επιχειρηματικής δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών.

Ο Κώστας Αργυρόπουλος, General Counsel SPACE HELLAS Group μίλησε για την εξέλιξη της τεχνολογίας πριν και μετά την πανδημία, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τα νέα δεδομένα στην τεχνολογία και το δίκαιο καθώς και για την νέα ψηφιακή πραγματικότητα στα νομικά επαγγέλματα.

Η Μαρία Τουκμακτσή, General Legal Counsel – Lufthansa Group, στην ίδια ενότητα αναφέρθηκε στην ομιλία της για την σημασία του «Έσο έτοιμος» ως συνολικής στάσης που περιλαμβάνει το “μάθημα” της νομικής και όχι μόνο διαχείρισης της πανδημίας στον τομέα των αερομεταφορών και οι αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και προκλήσεων του μέλλοντος σε εταιρικό και εργασιακό επίπεδο.

Η Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα, Senior Legal Counsel, Finance & Capital Markets, ΤΙΤΑΝ Cement Group, μίλησε για την πανδημία COVID-19 ως καταλύτης για τον μετασχηματισμό των νομικών διευθύνσεων. Συγκεκριμένα τόνισε ότι «Η μεγιστοποίηση της αξίας της νομικής διεύθυνσης μέσα σε μία επιχείρηση θα αποτελέσει το σημαντικότερο στοίχημα για τους νομικούς συμβούλους τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο πως θα μπορέσει καλύτερα η νομική διεύθυνση με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να εντοπίζει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τους αυξημένους κινδύνους που θα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέσα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την πανδημία COVID-19».

Ο Yiannis Manuelides, Partner, Allen & Overy LLP με τίτλο ομιλίας: “Dealing with and learning from COVID-19” μετέφερε την εμπειρία των μεταβολών που επιτάχυνε η εποχή της κρίσης στην λειτουργία του νομικού επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι όπως ήρθε η κρίση αυτή η προστεθεί στην επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών, αλλά και την συγκεντρωμένη εμπειρία από τις προηγούμενες αναταράξεις.

Στην δεύτερη ενότητα, με τίτλο: «Diversity and Inclusion στο δικηγορικό επάγγελμα», Η Γιώτα Κρεμμυδά, Director & Associate General Counsel, WW Channels & Ecosystem, στη Hewlett Packard Enterprise με τίτλος ομιλίας: «Πέρα από το γυναίκα / άντρας: Ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον», παρουσίασε στην εισήγησή της την οπτική των πολυεθνικών εταιρειών, και ιδίως του τομέα της τεχνολογίας, για τα οφέλη της παροχής ευκαιριών χωρίς διακρίσεις σε ταλαντούχους ανθρώπους. Ανέλυσε γιατί είναι προτεραιότητα για τις μεγάλες εταιρείες, πως εργάζονται σε όλα τα επίπεδα για την εδραίωση κουλτούρας συμπερίληψης, πως η απομακρυσμένη εργασία επηρέασε τις προσπάθειες αυτές και τι μέλλει γενέσθαι σε σχέση με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου οι ικανοί άνθρωποι να βρουν θέση στο τραπέζι χωρίς διακρίσεις».

Συνεχίζοντας η Ιωάννα Κόμπου, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας-Νομική Σύμβουλος, Optima Group of Companies μίλησε για: “Women in Law: Challenges and Perspectives”. Ανέφερε περιπτώσεις διακρίσεων και δημιουργίας αρνητικού κλίματος κατά την λειτουργία των γυναικών στην δικηγορική πραγματικότητα. Τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η αλλαγή νοοτροπίας, αν είναι να υπάρξει βελτίωση.

Ο Δημήτριος Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ, ΜΔ Ποινικών Επιστημών στην ομιλία του αναφέρθηκε στην «Γυναίκα Δικηγόρο στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον» παραθέτοντας σειρά από στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αναδεικνύουν τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν για την λειτουργία των γυναικών στο δικηγορικό επάγγελμα. Κατέληξε με την ευχή, στην μελλοντική εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα του ΔΣΑ να υπάρξει μεγαλύτερο μερίδιο.

Η Αντιγόνη Δημοπούλου, Επικεφαλής Συμμόρφωσης, PMI EU South-East Cluster και ο Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, μοιράστηκαν με τους Συνέδρους μία θεωρητική-εννοιολογική προσέγγιση των όρων «Diversity & Inclusion», ξεχωριστά αλλά και ως ενιαίο σύνολο, ανέλυσαν τις πτυχές της «Διαφορετικότητας» και επικεντρώθηκαν σε αυτές που είναι λιγότερο προφανείς, αλλά ίσως πιο σημαντικές, δεδομένου ότι διαμορφώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, εξήγησαν γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι να εντάσσονται σε ένα σύνολο με βάση την αποδοχή και την αξιοποίηση της διαφορετικότητάς τους και όχι απλά την ανοχή σε αυτήν, παρουσίασαν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι πολλές και ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα δεν δικαιολογεί εφησυχασμό και τέλος συνεισέφεραν ιδέες για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αφομοίωση των αρχών του «Diversity & Inclusion», που, αντί για ενέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, θέτουν στο επίκεντρό τους τη δύσκολη επιλογή, ήτοι τη σταδιακή αναθεώρηση της εταιρικής κουλτούρας.

Στην συνέχεια, η Λευκοθέα Ντέκα, εταίρος της εταιρείας δικηγόρων «ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρουσίασε τα κύρια σημεία των σημαντικότερων νομοθετικών πρωτοβουλιών, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, στο δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ανέλυσε, ιδίως, τις μεταβολές στην αξιολόγηση των δικτύων διανομής που προτείνονται με το Σχέδιο Κανονισμού και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κάθετες συμφωνίες και τους κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού, σε σύγκριση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, με έμφαση στον ευρύτερο κύκλο περιορισμών των πωλήσεων που θα τυγχάνουν απαλλαγής υπό το νέο πλαίσιο. Σταχυολόγησε, επίσης, τις σημαντικότερες από πρακτική άποψη μεταρρυθμίσεις του εθνικού πλαισίου για την προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που τροποποιεί το ν. 3959/2011. H τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Πράξης για τις ψηφιακές αγορές και του Κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, όπως έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολούθησε η θεματική ενότητα με τίτλο Παρουσίαση των Νέων Αλλαγών στα Εργασιακά και συγκεκριμένα για το «Ν. 4808/2021 και δη αναφορικά με τα ζητήματα της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και την τηλεργασία» από τους: Σπυριδούλα Κουμπαρούλη, Senior Associate, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες και τον Σωτήρης Σταματίου, Group Human Resources Director του Ιδρύματος Ωνάση - Προέδρος του ΔΣ του ΣΔΑΔΕ. Η δίδυμη αυτή παρουσίαση κάλυψε την διάσταση της προστασίας που παράσχει ο ν.4808/2021 στα θέματα βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας καθώς σε εκείνα της τηλεργασίας, ενώ συνδυάζοντας την ματιά της δικηγόρου και του υπεύθυνου για το ανθρώπινο δυναμικό, αναδείχθηκε η πρακτική διάσταση της αλλαγής νοοτροπίας, προκειμένου να λειτουργήσουν ουσιαστικά οι νομοθετημένες ρυθμίσεις.

Στην ίδια ενότητα, η Μαρία Ρηγάκη, Director στην Πλατής Αναστασιάδης & Συνεργάτες, δικηγορική εταιρεία μέλος του παγκόσμιου δικτύου της EY, προχώρησε σε μια ανάλυση των νέων διατάξεων του Νόμου 4808/2021 αναφορικά με τον χρόνο εργασίας και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αναφερόμενη ειδικότερα στην επίδρασή τους στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η τελευταία ενότητα ήταν αφιερωμένη στις «Συμβάσεις ως tool kit πρόληψης και περιορισμού ρίσκου – τυποποίηση» με συντονίστρια την Δέσποινα Δοξάκη, Μέλος ΔΣ ΔΕΗ, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συμμετέχοντες τους Αγγελική Χωματά, Νομική Σύμβουλο, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Σοφία Μιχελάκη, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ ΑΕ, Εμμανουήλ Ασίκη, General Counsel, Deloitte Greece και Απόστολο Γκουτζίνη, Partner, Capital Markets and Leveraged Finance στην Milbank LLP.

Οι εργασίες του IN – HOUSE LAWYERS FORUM τελέσθηκαν υπό την Αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) & του Tax Academy του European Public Law Organization (EPLO).