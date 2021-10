Athens Democracy Forum: Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια για να επιστρέψει η Δημοκρατία στο Αφγανιστάν

Την εκτίμηση πως είναι απαραίτητη η βοήθεια της Διεθνούς Κοινότητας προκειμένου να επιστρέψει η Δημοκρατία στο Αφγανιστάν και να σταματήσει η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η περιθωριοποίηση των γυναικών από το καθεστώς των Ταλιμπάν τόνισαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση «When Nation Building Turns to Dust» η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum που γίνεται στην Αθήνα με την υποστήριξη των New York Times και διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της διοργάνωσης, η κα. Dawn Nakagawa, Executive Vice President, Berggruen Institute σημείωσε πως η αποτυχία των ΗΠΑ να σταθεροποιήσουν τη Δημοκρατία στο Αφγανιστάν, οδήγησε στην επικράτηση των Ταλιμπάν και πρόσθεσε πώς αυτό που λαμβάνει χώρα τώρα στο Αφγανιστάν αποτελεί μια τραγωδία. Παράλληλα ανέφερε πώς η Διεθνής Κοινότητα πρέπει να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους Αφγανούς πολίτες.

Τόνισε πως υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας απέναντι στη Διεθνή Κοινότητα καθώς η αποτυχία της στο Αφγανιστάν είναι πολύ μεγάλη και δίνει λάθος μηνύματα και ενέχει τον κίνδυνο να εμπνεύσει και άλλους ακραίους πολιτικούς φορείς ανά τον κόσμο να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ταλιμπάν.

Από την πλευρά του ο κ. Steven Erlanger, Επικεφαλής Διπλωματικός Αναλυτής για την Ευρώπη από The New York Times σημείωσε πως υπάρχει μεγάλος θυμός στην Ευρώπη από τις κινήσεις των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, οι οποίες τελικά οδήγησαν στην κατάρρευση της κυβέρνησης της χώρας και την εκ νέου επικράτηση του συντηρητικού καθεστώτος του Αφγανιστάν.

Ο κ. Erlanger υπογράμμισε πως παράλληλα υπάρχει ένα αίσθημα ντροπής στη Διεθνή κοινότητα καθώς οι προσπάθειες να επιστρέψει η Δημοκρατία στο Αφγανιστάν, ηττήθηκαν και πλέον ένας βίαιος και ακραία συντηρητικός πολιτικός φορέας όπως αυτός των Ταλιμπάν επαναφέρει το σκοταδισμό στην πολύπαθη χώρα.

Παρά τους τεράστιους πόρους, πλειάδα ΜΚΟ και τη θέληση να βοηθήσει δυστυχώς η Διεθνής κοινότητα προς το παρόν απέτυχε στο Αφγανιστάν, ωστόσο δε θα πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες για να επιστρέψουν οι δημοκρατικοί θεσμοί στην πολύπαθη χώρα της Ασίας.

Η Shagufa Noorzai μέλος του Κοινοβουλίου του Αφγανιστάν τόνισε πως η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ δύσκολη μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν, αναφέροντας χαρακτηριστικά “η κοινωνία μας δέχεται σφοδρή επίθεση και επικρατεί παντού φόβος και ανησυχία”.

Η κα. Noorzai σημείωσε πως ήδη απαγορεύτηκε στις γυναίκες να πηγαίνουν στο σχολείο, ενώ έχουν καταστρατηγηθεί πολλά ατομικά δικαιώματα και το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο.

H Nazifa Yousefi Βek, μέλος του κοινοβουλίου του Αφγανιστάν, ανέφερε ότι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών είναι πλέον δυστυχώς ο κανόνας στο Αφγανιστάν. Πρόσθεσε πως η έλλειψη βούλησης του πολιτικού συστήματος στο Αφγανιστάν, εξωτερικές παρεμβάσεις αλλά και η μη στήριξη από τη διεθνή κοινότητα οδήγησαν στην κατάρρευση της Δημοκρατίας στο Αφγανιστάν με αποτέλεσμα την επικράτηση των Αφγανών.

Η κα. Yousefi Βek υπογράμμισε πως τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε ένας συνεχιζόμενος πόλεμος στο Αφγανιστάν. Ανέφερε χαρακτηριστικά “δώσαμε μεγάλο αγώνα τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να υπάρχει ελευθερία έκφρασης, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας στο Αφγανιστάν, ωστόσο όλο αυτό κατέρρευσε με την επικράτηση των Ταλιμπάν.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα και ζητάμε τη στήριξη της Διεθνούς Κοινότητας έτσι ώστε να υπάρξει τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σταματήσει η περιθωριοποίηση και ο ρατσισμός κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν”.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Κωνσταντάρας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή