Ξεπέρασε το 90% η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα, είπε η Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό. Παράλληλα σημείωσε ότι τα κρούσματα στα παιδιά και τους μαθητές είναι «καθρέπτης» κάθε κοινότητας και κάλεσε όλους να εμβολιασθούν, αφού «κανείς δεν είναι άτρωτος».

Παράλληλα, ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης σημείωσε ότι την τελευταία εβδομάδα η επιδημία παρουσιάζει μικρή επιδείνωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται για 5η συνεχή εβδομάδα σε φάση συρρίκνωσης, ωστόσο με την πτώση της θερμοκρασίας σε περιοχές της Β. Ελλάδας σε συνδυασμό με τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων.

Να θυμίσουμε πως σε 2.232 ανήλθαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη 30/9. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ανέρχεται σε 326, ενώ 33 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο το τελευταίο 24ωρο.

Με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας στον νεότερο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), ο οποίος δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα.

