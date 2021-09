Τα 5 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ - Διαπρέπει η Ivy League

Την ετήσια κατάταξη των καλύτερων κολεγίων και πανεπιστημίων των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα η U.S. News & World Report τοποθετώντας στην πρώτη θέση της λίστας το πανεπιστήμιο Πρίνστον στο Νιού Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την U.S. News η αξιολόγηση για την κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει έξι κατηγορίες και περιλαμβάνει την αποφοίτηση των σπουδαστών σε ποσοστό 40%, τους πόρους των ιδρυμάτων σε ποσοστό 20%, επίσης 20% «μετράει» η άποψη των ειδικών, ένα 10% καλύπτουν οι οικονομικοί πόροι των πανεπιστημίων, μόλις 7% «μετράει» η διάκριση των σπουδαστών και τέλος, η προσφορά των αποφοίτων καλύπτει ποσοστό 3%.

Όπως αναφέρεται, τα πέντε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ είναι όλα εκπαιδευτικά ινστιτούτα υψηλού κύρους και τέσσερα από αυτά βρίσκονται στην κατηγορία της... Ivy League. Το άλλο κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάποιος δεκτός, καθώς απαιτούνται «δυνατοί» βαθμοί Λυκείου και υψηλό ποσοστό στις εξετάσεις SAT.

1. Πανεπιστήμιο Πρίνστον

Τοποθεσία: Πρίνστον, Νιού Τζέρσι

Μέσος όρος βαθμού SAT: 1450-1570

Ποσοστό νέων σπουδαστών από το κορυφαίο 10% της τάξης τους στο Λύκειο: 89%

Ποσοστό αποδοχής: 6%

2. Πανεπιστήμιο Κολούμπια (Ισοψηφία)

Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΝΥ

Μέσος όρος βαθμού SAT: 1470-1570

Ποσοστό νέων σπουδαστών από το κορυφαίο 10% της τάξης τους στο Λύκειο: 96%

Ποσοστό αποδοχής: 6%

2. Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Ισοψηφία)

Τοποθεσία: Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη

Μέσος όρος βαθμού SAT: 1460-1580

Ποσοστό νέων σπουδαστών από το κορυφαίο 10% της τάξης τους στο Λύκειο: 94%

Ποσοστό αποδοχής: 5%

2. Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Ισοψηφία)

Τοποθεσία: Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη

Μέσος όρος βαθμού SAT: 1510-1580

Share of first-year students in the top 10% of their high school class: 100%

Ποσοστό αποδοχής: 7%

5. Πανεπιστήμιο Γέιλ

Τοποθεσία: Νιου Χέιβεν, Κονέκτικατ

Μέσος όρος βαθμού SAT: 1460-1580

Ποσοστό νέων σπουδαστών από το κορυφαίο 10% της τάξης τους στο Λύκειο: 94%

Ποσοστό αποδοχής: 7%