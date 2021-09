Βραζιλία: Υποστηρικτές του Μπολσονάρο προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Κογκρέσο

Οπαδοί του προέδρου της Βραζιλίας, του Ζαΐχ Μπολσονάρου, διαπέρασαν τις μπαριέρες που είχε στήσει η αστυνομία για να αποκλείσει την πρόσβαση στο κέντρο της Μπραζίλιας το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, καθώς ξημερώνει η ημέρα που αναμένεται να γίνουν μαζικές διαδηλώσεις σε κλίμα αυξανόμενης πόλωσης.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού αρχηγού του κράτους, με φορτηγά και άλλα οχήματα, «διαπέρασαν τις μπαριέρες» και μπήκαν στη λεωφόρο η οποία οδηγεί στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο και η οποία αποφασίστηκε να κλείσει για λόγους ασφαλείας, γνωστοποίησε η αστυνομία της βραζιλιάνικης πρωτεύουσας.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ΜΜΕ, βλέπει κανείς μια μικρή αυτοκινητοπομπή να φθάνει στην πλατεία όπου βρίσκονται αρκετά υπουργεία, υπό τις επευφημίες διαδηλωτών με τα πόδια, που ανεμίζουν βραζιλιάνικες σημαίες. «Μπήκαμε! Η αστυνομία δεν μπόρεσε να σταματήσει τον λαό! Κι αύριο θα εισβάλουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο!», κραυγάζει ένας εξ αυτών.

The Brazilian federal constitution says that "all power emanates from the people". Because the people took to the streets, DEMAND that the supreme federal court stop intervening in the government of president @jairbolsonaro.



