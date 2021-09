Πρεσβεία ΗΠΑ: Αξέχαστη η σύνθεση του «Ζορμπά» και της «Μπαλάντας του Μαουτχάουζεν»

«Έφυγε» ο διάσημος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος παρουσίασε στον κόσμο την αξέχαστη σύνθεση του «Ζορμπά» και της «Μπαλάντας του Μαουτχάουζεν» και αμέτρητες συνθέσεις που σημαδεύτηκαν με το κάλεσμα για δημοκρατία και το ακατάβλητο πνεύμα του ελληνικού λαού, επισημαίνει σε ανάρτησή της στο Twitter η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

We mark the passing of the renowned Greek composer Mikis Theodorakis, who introduced to the world the unforgettable score of “Zorba the Greek,” “The Ballad of Mauthausen,” and countless compositions imbued w/ the call for democracy and the indomitable spirit of the Greek people. pic.twitter.com/f5hFmfqSqO

