Αίτηση της Pfizer στον FDA για έγκριση τρίτης δόσης εμβολίου

Αίτηση για έγκριση τρίτης ενισχυτικής δόσης του εμβολίου τους κατά του κορονοϊού κατέθεσαν οι Pfizer/BioNTech στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ.

Όπως έγραψε ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά στο Twitter τα εμβόλια είναι και θα παραμείνουν κρίσιμη βοήθεια για την προστασία της ζωής από τον COVID-19 και εάν εγκριθεί, πιστεύουμε ότι οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να επιταχύνουν το δρόμο προς το τέλος της πανδημίας».

Based on Phase 3 data, we've initiated submission of a supplemental Biologics License Application to @US_FDA for approval of a third (or #booster) dose of our #COVID19 vaccine: https://t.co/W7vwaMD9j2

— AlbertBourla (@AlbertBourla) August 25, 2021