Πυρκαγιές: Ενεργοποίηση Copernicus για άμεση χαρτογράφηση σε Βίλια και Λαύριο

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές των Βιλίων και του Λαυρίου της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής αντίστοιχα, οι οποίες επλήγησαν από δασική πυρκαγιά την Δευτέρα 16 Αυγούστου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

