Κορονοϊός: 3.605 τα νέα κρούσματα - Στους 240 οι διασωληνωμένοι, 20 νεκροί στο 24ωρο

Σε 3.605 ανήλθαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 3.605, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 528.474 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 130 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.533 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 20, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.158 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 240 (63.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.863 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 200 (ημερήσια μεταβολή -18.7%).

Γεωγραφική κατανομή

Από τα σημερινά κρούσματα, 938 κατεγράφησαν στην Αττική, πάνω από 500 στην Κρήτη, 298 στη Θεσσαλονίκη και 142 στην Αχαΐα.



Εικόνα

Αναλυτικά:

132 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

125 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

36 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

143 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

227 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

105 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

154 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

16 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

298 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

57 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ανδρου

17 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Αρτας

142 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

53 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

11 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

52 κρούσματα στην Π.Ε. Εβρου

88 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου

40 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

30 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας

278 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θάσου

29 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

21 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας

5 κρούσμα στην Π.Ε. Ικαρίας

25 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

70 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

18 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καρπάθου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

41 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

17 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

49 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

70 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κω

36 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

51 κρούσματα στην Π.Ε Λάρισας

26 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

21 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

12 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου

35 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

74 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μήλου

23 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου

42 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

30 κρούσματα στην Π.Ε. Πάρου

23 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

39 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

30 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

44 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

118 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

33 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

4 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων

15 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Τήνου

18 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

31 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

43 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

158 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

28 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

174 κρούσματα υπό διερεύνηση

707 νέα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 891 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma.

Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K) (Πίνακας 3). Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 30 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9. Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση.

Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha, 6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Πίνακας 3*¥ . Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα