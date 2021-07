Συνολικά 165 εκατ. δολάρια έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η start up Landis Technologies, η οποία βοηθά ενοικιαστές να συγκεντρώσουν το credit που χρειάζονται για να αγοράσουν την πρώτη τους ιδιόκτητη κατοικία. Μεταξύ των επενδυτών που στηρίζουν την start up είναι η Sequoia Capital, η Roc Nation του Jay-Z και η Dreamers VC, του Will Smith.

Η Landis Technologies, ιδρύθηκε από τον Cyril Berdugo και τον Tom Petit, και βοηθάει υποψήφιους αγοραστές ακινήτων που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη συγκεκριμένη στιγμή, λόγω του συστήματος credit που ισχύει στις ΗΠΑ. Η εταιρεία αγοράζει με δικό της κεφάλαιο το ακίνητο και το νοικιάζει στον πελάτη, μέχρι να συλλέξουν όλα τα εχέγγυα για να μπορέσουν να εγκριθεί το στεγαστικό τους δάνειο. Έπειτα, ο πελάτης μπορεί να αγοράσει το ακίνητο από την εταιρεία σε προκαθορισμένη τιμή, έως και δύο χρόνια μετά την αρχική αγορά.

Ως μέρος της υπηρεσίας που παρέχει, η Landis προσφέρει επίσης υπηρεσία coaching, για τους πελάτες που θέλουν να μάθουν πως να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους, ώστε να βελτιώσουν την βαθμολογία τους στο φορολογικό - τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και να αποταμιεύσουν το ποσό που χρειάζονται για την προκαταβολή της αγοράς.

Τα 165 εκατ. δολάρια του κεφαλαίου είναι αρκετό ώστε η Landis να αποκτήσει σχεδόν 1. ακίνητα και να «μετατρέψει» το 80% των πελατών της από ενοικιαστές σε αγοραστές.