Δένδιας: Στη μνήμη των υπερασπιστών της Ελευθερίας της Κύπρου

Μήνυμα, 47 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«"Ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ' ἐθέσπισεν οἰκεῖν Ἀπόλλων" (Ευριπίδη, Ελένη). Στη μνήμη των υπερασπιστών της Ελευθερίας της Κύπρου», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

“Το the island of Cyprus, where Apollo has declared me to live” (Euripides, Helen).

In memoriam of the Freedom of #Cyprus defenders. pic.twitter.com/mhUzF4G6tp

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 20, 2021