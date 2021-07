Μπάιντεν: «Σιδερένια» η συνεργασία ΗΠΑ - Γερμανίας

«Η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας είναι σιδερένια. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις μαζί τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να καλωσορίσω την καγκελάριο Μέρκελ στον Λευκό Οίκο σήμερα το απόγευμα», έγραψε την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα) στο τουίτερ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πριν από την αποψινή συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο.

I look forward to welcoming German Chancellor Angela Merkel to the White House this afternoon for a bilateral meeting. The partnership between our two nations is ironclad — and we’re committed to working together to tackle our shared challenges in the years ahead.

— President Biden (@POTUS) July 15, 2021