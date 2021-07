Τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ συνάντησε ο Δένδιας στο Ντουμπρόβνικ

Με τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ Μίροσλαβ Λάιτσακ συναντήθηκε κατά τη διάρκεια του Ντουμπρόβνικ Φόρουμ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Εξετάσαμε ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και τις πρόσφατες εξελίξεις στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας» έγραψε στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

During a meeting on the sidelines of #DubrovnikForum2021 with #EU’s Special Representative @MiroslavLajcak we focused on #WesternBalkans EU perspective, as well as recent developments regarding Belgrade-Pristina dialogue. pic.twitter.com/GFeGtURLLl

