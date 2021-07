Προσκεκλημένος στο ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες» ο Κ. Σκρέκας

Προσκεκλημένος του ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες», του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και του Διευθυντή, Καθηγητή Δημητρίου Δ. Βέργαδου ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.

Ο κ. Σκρέκας συνομίλησε με τους φοιτητές του ΠΜΣ μέσω διαδικτύου, όπου ανέλυσε τα θέματα της ενεργειακής διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ομαλή ένταξη στο περιβάλλον, του αστικού σχεδιασμού ψηφιακών πόλεων, των έξυπνων τεχνολογιών και τα οφέλη της από την εφαρμογή τους, την ατζέντα για την Κλιματική Ουδετερότητα, την πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους δύο τόσο κρίσιμους τομείς, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων και τους πόρους χρηματοδότησης, τις συνέργειες με διεθνείς οργανισμούς, την καινοτομία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό που αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, και βέβαια τη σύνδεση των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις δράσεις του Υπουργείου. Μετά το πέρας της διάλεξης ακολουθήσε συζήτηση με του φοιτητές του ΠΜΣ.

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πολεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», στο οποίο έδωσε τη διάλεξη ο κ. Σκρέκας προετοιμάζει επιστήμονες και νέους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που θα οδηγήσουν τη χώρα στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η διεπιστημονικότητα (από την Πληροφορική, στον Πολιτισμό και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, από την Αρχαιολογία και την Αρχιτεκτονική στις Σύγχρονες Ψηφιακές Πόλεις, από το Χωροταξικό Σχεδιασμό, το Περιβάλλον και τα Βιώσιμα Οικοσυστήματα, στις Σύγχρονες Τεχνολογίες, στην Ενέργεια και στην Καινοτομία) είναι απαραίτητη δίνοντας ευκαιρία στους επιστήμονες, στους νέους, να συνεργαστούν, να παράγουν γνώση, εξελίσσοντας τις πόλεις μας στη μετάβαση για την ψηφιακή εποχή. (http://www.cs.unipi.gr/dcsciot) (Οι Αιτήσεις για το Ακ. Έτος 2021-22 είναι ανοικτές με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 26 Ιουλίου 2021). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις: i) «Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture», ii) «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies», iii) «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies».