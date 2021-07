DEFEA 2021: Ποιες αμερικάνικες εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας θα λάβουν μέρος στην διεθνή έκθεση της Αθήνας

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πλήρης λίστα με τις αμερικανικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας που θα λάβουν μέρος στην διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA 2021, που διοργανώνεται από 13 έως και 15 Ιουλίου στην Αθήνα.

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ που συμμετέχουν στην έκθεση είναι οι ακόλουθες:

- Adaptit SA / Netscout

- Advent Technologies Holdings, Inc.

- Aeroservices S.A.

- Alpha Systems

- BAE Systems

- Barrett Firearms Mfg.

- Bell

- The Boeing Company

- Erickson Inc.

- General Atomics

- Aeronautical Systems, Inc.

- Government of the District of Columbia

- Codice

- Englightened

- Savvy Technology Solutions

- TAC Integrated Solutions (TAC)

- Lockheed Martin

- Leopold & Stevens Inc

- Ohio Ordnance Works, Inc, (OOW)

- Oshkosh Defense, LLC

- OSS Suppresssors LLC

- State of Missouri

- AEsir Technologies

- EWR Radar Systems, Inc.

- Masterclock, Inc.

- Q-Net Security, Inc.

- Triumph Systems Inc.

- ULTRAX Aerospace Inc.

- Summit Aviation

- Target Group Ltd.

- Textron Aviation, Inc.

- Total View