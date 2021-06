Δεκάδες σωστικά συνεργεία έχουν συρρεύσει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (ώρα ανατολικής ακτής Αμερικής), σε περιοχή του Νότιου Μαϊάμι στη Φλόριντα, λόγω μερικής κατάρρευσης 12όροφου κτιρίου.

Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές από διεθνή μέσα τα συνεργεία ξεπερνούν τα 80, καθώς είναι άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων. Μία νεκρή και 8 τραυματίες έχουν ανασυρθεί.

Ακόμη παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την κατάρρευση. Φόβοι εκφράζονται από τις αρχές για περισσότερα θύματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών δικτύων κάτοικος παρακείμενου κτιρίου δήλωσε: «Το κτίριο κουνήθηκε και όταν κοίταξα από το παράθυρο δεν μπορούσες να δεις, νόμιζα πως ήταν τυφώνας ή κάτι που ερχόταν εκείνη την ώρα». Ενώ προσέθεσε πως «όταν καθάρισε η σκόνη, τα πίσω δύο τρίτα του κτιρίου είχαν εξαφανιστεί, είχαν σωριαστεί στο έδαφος».

Το AssociatedPress μεταδίδει πως ένα αγόρι 10 χρονών έχει ήδη διασωθεί.



Damn half of the 12 storeys complex apartment is levelled to the ground. that is a HUGE Building

how s that possible in the USA #Florida #miami pic.twitter.com/pIYT8PDGAJ

