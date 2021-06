Επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις 17 Ιουνίου, στο πλαίσιο μιας σειράς επισκέψεων σε κράτη-μέλη που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα, με αφορμή την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν.

President @vonderleyen will visit a number of EU countries next week:

Wednesday 16 🇵🇹 🇪🇸

Thursday 17 🇬🇷 🇩🇰

Friday 18 🇱🇺

The visits take place in relation to #NextGenerationEU and the assessment of national recovery and resilience plans. pic.twitter.com/Uo2in5IcAD

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 11, 2021