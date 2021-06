Αύριο, Πέμπτη 3 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Βούλας- Βάρης-Βουλιαγμένης, Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη, 09:30 -15:00

9. Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:30 -15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

11. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:00

12. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, έξω από κοινοτικό κατάστημα στο Φίλυρο , 10:00 - 15:00

13. Δ. Ωραιοκάστρου, πάρκο έναντι δημαρχείου, 10:00 - 15:00

14. Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων, καραπάντσειο πολιτιστικό κέντρο, Μ. Αλεξάνδρου 24, 10:00-15:00

15. ΚΑΠΗ Αγρινίου

16. Δ. Αμφιλοχίας, Ν. Στράτου 10, Αιτωλοακαρνανία

17. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

18. Πλατεία Μεσολογγίου

19. Κοινότητα Ρίγανης, Αιτωλοακαρνανία

20. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-14:15

21. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

22. Παναρκαδικό Νοσοκομείο

23. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

24. Λεωνίδειο Αρκαδία

25. Τύρος, Αρκαδία

26. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

27. Δ. Ν. Σκουφά, Αγ. Παρασκευή, Άρτα, 08:30-11:00

28. Δ. Ν. Σκουφά, Κομπότι, Άρτα, 12:00-13:30

29. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

30. Πλατεία Νίκης-Αγία Σοφία, Πάτρα, 09:00-14:30

31. Κ.Υ. Θήβας

32. Δ. Τανάγρας, Ασωπία, Βοιωτία

33. Super Market Γαλαξίας, Θήβα

34. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

35. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

36. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

37. Drive through Εθνικής Αμύνης, Δράμα, 09:00

38. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

39. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

40. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

41. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

42. ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

43. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

44. Κεντρική Πλατεία Ψαχνών, Χαλκιδική, 09:00-13:00

45. Ιατρείο Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια, 09:30-13:30

46. Γερολίμανο Λιχάδας, Εύβοια, 09:00

47. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

48. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

49. Δημαρχείο Λεχαινών, Ηλεία, 09:00-14:30

50. Κοινοτικό Κατάστημα Κουμανι, Ηλεία

51. Κοινότητα Λαλα, Ηλεία

52. Κοινότητα Λιανοβεργίου Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 09:30-14:00

53. Κοινότητα Μέσης, Βέροια, 09:30-14:00

54. ΚΑΠΗ Ωρολογίου, Βέροιας, 09:30-14:00

55. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

56. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

57. Αγροτικό Ιατρείο Παναγίας, Θάσος

58. Πλατεία Δημαρχείο, Ηγουμενίτσα

59. Παραμυθιά, Θεσπρωτία

60. Φιλιατες, Θεσπρωτία

61. Ράχες, Ικαρία

62. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

63. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

64. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

65. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

66. Λιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-14:00

67. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

68. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, 10:00-15:00

69. Δ. Σοφάδων, Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, 10:00-15:00

70. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

71. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

72. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

73. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

74. Κόμβος Σιδαρίου, Κέρκυρα

75. Κ.Υ. Λευκίμης, Κέρκυρα

76. Κ.Υ. Κοζάνης

77. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

78. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

79. Επαρχείο Κω

80. Κοινότητα Κέφαλος, Κως

81. ΚΑΠΗ Σπάρτης

82. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

83. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

84. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

85. Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 09:00-15:00

86. Νέα Πολιτεία-Πλατεία Θεοδωρακοπούλου, Λάρισα, 09:00-15:00

87. Πλατύκαμπος, Πλατεία ΚΕΠ, Λάρισα, 09:00-15:00

88. Πλατεία Μακρυχώρι, Λάρισα, 09:00-15:00

89. Πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα, 09:00-14:00

90. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Λασίθι

91. Πλατεία Μολύβου, Λέσβος

92. ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-09:30

93. Μαρίνα Λευκάδας-Ανατολική Παραλία, 11:00-13:00

94. Ιατρείο Πορτιάνου, Λήμνος

95. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

96. Κτίριο Περιφέρειας Μαγνησίας, 09:00-14:00

97. Κτελ Υπεραστικών, Βόλος, 09:00-14:00

98. Ν. Αγχιαλός, Μαγνησία, 09:00-14:00

99. Κτίριο Περιφέρειας Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

100. Αγορά Αγίος Τριάδος, Μεσσηνία, 08:00-14:00

101. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

102. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

103. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα

104. Δροσερό Πέλλας

105. Γυψοχώρι Πέλλας

106. Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη

107. Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη

108. Πλατεία Λιτοχωρου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Πιερία

109. Drive through Πλαταμώνα, Πιερία

110. Παραλία Πρέβεζας

111. Φόρος Πρέβεζας

112. ΚΑΠΗ Ρεθύμνου

113. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

114. Μανδράκι Ρόδου, έναντι Θέρμαι, 09:30-14:30

115. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

116. Κ.Υ. Καρλοβασίου, Σάμος

117. Γ.Ν. Σάμου

118. Κοινότητα Φλάμπουρο, Σέρρες

119. Κοινότητα Βαμβακόφυτο, Σέρρες

120. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλλας, Σύρος, 10:00-14:00

121. Δημαρχείο Ερμούπολης, Σύρος, 10:00-14:00

122. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

123. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 09:00

124. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 10:00

125. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00

126. Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα, 08:00

127. Drive through οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

128. Λειανοκλάδι, Λαμία, 11:00-13:30

129. Δ. Λοκρών, Μαλεσίνα, 10:00-13:00

130. Δ. Λοκρών, Τραγάνα, 10:00-13:00

131. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

132. Αμύνταιο, Κέντρο, Φλώρινα

133. Αης Μελίτης, Φλώρινα

134. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

135. Γαλαξίδι, Φωκίδα

136. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

137. Ουρανούπολη, Χαλκιδική, 10:00-14:00

138. Πλατεία 1866, Χανιά

139. Πλατεία Βουνακίου, Χίος