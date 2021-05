Future Loading: 300+ επωφελούμενες επιχειρήσεις καφεστίασης & φιλοξενίας από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας

Το τελευταίο διάστημα, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, με την αγορά να πραγματοποιεί τη σταδιακή της επανεκκίνηση και τους πολίτες να ανακτούν και πάλι την εξωστρέφειά τους. Η χρονιά που πέρασε επιφύλασσε αρκετές προκλήσεις για όλους μας, με τον κλάδο της καφεστίασης και φιλοξενίας να έρχεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Coca-Cola Hellas μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη σχεδίασαν και πραγματοποίησαν την κοινωνική συνεργατική πρωτοβουλία Future Loading.

Το Future Loading αναπτύχθηκε σε δύο κύκλους από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΣΕΤΕ και του ΕΦΕΤ, συμβάλλοντας στην υποστήριξη περισσότερων από 300 επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας, οι οποίες επωφελήθηκαν από τα εργαλεία και τις δωρεάν παροχές του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, 100 μικρές επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα επωφελήθηκαν από τα 16 δωρεάν εργαλεία της πλατφόρμας, τα οποία σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς, συμβάλλοντας στην προσαρμογή των επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας στη νέα πραγματικότητα, στην ενίσχυση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, στη διαφημιστική προβολή και προσέλκυση πελάτων καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα εργαλεία αφορούσαν σε πιστοποιήσεις και έλεγχο της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών πρόληψης και πρακτικών για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & προστασίας, διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών, τον τουρισμού, το digital marketing & marketplaces, το branding & την ανάλυση ανταγωνισμού, προσφορά της λειτουργίας ανέπαφου check in/check out, εκπαίδευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακού Marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου και εργαλείων συνεργασίας, δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, παροχή on-line διαφημιστικού χώρου και συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή Zero Waste Future οδηγού και κάδων οργανικών απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού, οnline workshops για τη διαχείριση απορριμμάτων, δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και καταχώρησης επιδόσεων και πιστοποίηση και ένταξη στο 1ο δίκτυο Zero Waste HoReCa μετά από ένα έτος παρακολούθησης.

Στην επιτυχή υλοποίηση του 1ου κύκλου και στη σχεδίαση ειδικών εργαλείων για τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας, συνέβαλλαν η εταιρεία πιστοποίησης TÜV Austria, η ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον με το πρόγραμμα #Youth Empowered: The HoReCa Edition, το efood, το Found.ation, η Avocado, η Pobuca, η Google, η Notice Content and Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily), το Αθηνόραμα, η Hotelbrain Group, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδης και ο ΕΦΕΤ.

Τον Απρίλιο του 2021, το Future Loading επέκτεινε τη δράση του με στόχο να συμβάλλει στην ασφαλή επανεκκίνηση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας, μέσα από τη διάθεση δωρεάν εξοπλισμού και χρήσιμων εργαλείων εκπαίδευσης, τα οποία αναδείχθηκαν ως σημαντικότερα, μέσα από σχετική έρευνα που σχεδίασαν και πραγματοποίησαν η Coca-Cola Hellas και το Ίδρυμα Μποδοσάκη - οι συνεργάτες και εμπνευστές της πρωτοβουλίας προκειμένου να ανταποκριθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις τρέχουσες ανάγκες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου, περισσότερες από 200 επιχειρήσεις του κλάδου Ho.Re.Ca και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, έλαβαν δωρεάν συσκευές καθαρισμού αέρα και πρόσβαση σε δωρεάν ψηφιακές εκπαιδεύσεις και εξοπλισμό για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας, με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να προέρχονται από τις περιφέρειες Αττικής (23%), Κεντρικής Μακεδονίας (18%) και Δυτικής Μακεδονίας (17%).

Ανάμεσα στις επωφελούμενες επιχειρήσεις του προγράμματος Future Loading βρίσκεται το δημοφιλές εστιατόριο Ψωμί & Αλάτι καθώς και το wine bar «Τανίνη, Αγάπη μου».

Η ομάδα του εστιατορίου ΨΩΜΙ & ΑΛΑΤΙ υπογραμμίζει:

«Με την επανέναρξη της εστίασης και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, που επιβάλλουν την ασφαλή επαναλειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, θεωρούμε αξιέπαινη τη συμβολή του προγράμματος Future Loading που ξεκίνησε η Coca-Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το οποίο συμπεριλαμβάνει τη χορηγία εξοπλισμού καθαρισμού αέρα. Η συσκευή καθαρισμού αέρα ανανεώνει συνεχώς τον χώρο με φρέσκο, απολυμασμένο από τη συσκευή αέρα διασφαλίζοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας και υγιεινής στο εστιατόριο μας. Ευελπιστώ να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες από τον Ιδιωτικό τομέα καθώς όλοι μαζί γινόμαστε συμμέτοχοι στη διασφάλιση μιας ασφαλούς και ποιοτικής νέας κανονικότητας».

Η ομάδα του wine bar Τανίνη, Αγάπη μου αναφέρει:

«Η επανέναρξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μας συνέπεσε με την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Future Loading. Σε μια δύσκολη συγκυρία, το πρόγραμμα μας βοήθησε να διατηρήσουμε υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της ανακύκλωσης χάρη στα εργαλεία που μας διατέθηκαν. Επίσης, με τη βοήθεια των ειδικών καθαριστών αέρα θα μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε αναβαθμισμένο και ασφαλές περιβάλλον κατά τη (μελλοντική) χρήση των εσωτερικών χώρων».

Η συνεργατική πρωτοβουλία Future Loading ήρθε να απαντήσει στις νέες προκλήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας και να αναδείξει τη σημασία της συλλογικής δράσης μέσα από την πολύπλευρη συνεργασία.

Και τα κατάφερε. Αποδεικνύοντας πως μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.