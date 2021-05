Απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο της Lufthansa με προορισμό τη Φρανκφούρτη

Νέο θρίλερ εκτυλίσσεται στον αέρα, με αεροπλάνο της Lufthansa αυτή τη φορά, μετά το επεισόδιο με πτήση της Ryanair.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το Reuters, λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ με προορισμό τη Φρανκφούρτη υπήρξε ενημέρωση στο πλήρωμη ότι υπάρχει απειλή για βόμβα. Οι αρχές της Λευκορωσίας υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email.

Ωστόσο σύμφωνα με νεότερα δεδομένα το αεροπλάνο της Lufthansa απογειώθηκε από το Μινσκ μετά από δεύτερο έλεγχο ενώ το μήνυμα σχετικά με την απειλή τρομοκρατικής επίθεσης δεν επιβεβαιώθηκε, όπως εξήγησε ο Εθνικός Αερολιμένας του Μινσκ.

❗❗❗ All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection. The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service #Belarus via @Belsat_Eng

Οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι από το αεροπλάνο όπως και οι αποσκευές.

URGENT UPDATE: The LH1487 flight has started after 2 hours delay, is currently leaving Belarusian airspace. It is not clear, if all passengers are on board, but I would assume, ppl who are wanted by authorities, would be detained at border control. So it was a power demonstration pic.twitter.com/ganvqq4NQZ

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) May 24, 2021