Επιτεύχθηκε συμφωνία για το «πράσινο» πιστοποιητικό

Βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για το «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid» (EU Digital Covid Certificate).

Την είδηση ανακοίνωσε στο twitter o Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς. «Λευκός καπνός: Έχουμε συμφωνία στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid. Καλωσορίζω τη σημερινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Παραδώσαμε αυτό το νέο εργαλείο σε χρόνο ρεκόρ για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνηση όλων των πολιτών», έγραψε ο Βέλγος Επίτροπος.

White smoke: we have a deal on the Commission’s proposal on the EU Digital Covid Certificate.

I welcome today’s provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil.

We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.🇪🇺 pic.twitter.com/Fkgyohff2i

— Didier Reynders (@dreynders) May 20, 2021