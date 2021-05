Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση σε live-streaming, εδώ:

Ο Ειδικός Συντονιστής για την ειρήνη στη Μ. Ανατολή, ο Νορβηγός Τορ Βένεσλαντ περιέγραψε την κατάσταση στην περιοχή και ήταν αναλυτικός ως προς τα νούμερα της κρίσης, όσον αφορά τους νεκρούς, τους τραυματίες και τις απώλειες σε υλικό και υποδομές. Από την έκθεση του κου. Βένεσλαντ κατέστη σαφές ότι η υπεροπλία του IDF ήταν δεδομένη και ότι σε πολλές περιπτώσεις έβαλε κατά μη στρατιωτικών στόχων.

Επίσης, η έκθεση που παρουσιάσε ο κος. Βένεσλαντ κατέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας του Ισραήλ, στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων πολιτών μέσα στις πόλεις του Ισραήλ. Τέλος, αναφέρθηκε ότι οι απώλειες των Παλαιστινίων σε μία μόνο ημέρα (το Σάββατο) είναι οι περισσότερες των τελευταίων 20 ετών.

Ειδική μνεία έγινε στην καταστροφή υποδομών από το Ισραήλ, όπως του νερού και του ρεύματος, καθώς και χτυπήματα σε νοσοκομεία και σχολεία και συσχετίστηκε με τους κινδύνους της πανδημίας του κορονοϊού.

Η θέση της Παλαιστίνης

Ο μόνιμος απεσταλμένος της Παλαιστίνης, Ριγιάντ Μανσούρ, πήρε πρώτος τον λόγο και ανέφερε πολλές περιπτώσεις παιδιών που έμειναν ορφανά ή παιδιών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. «Όταν αγκαλιάσετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας το βράδυ, θυμηθείτε ότι δεν κάνατε κάτι για να προστατέψετε τα δικά μας παιδιά» συμπλήρωσε, σχολιάζοντας ότι η διεθνής κοινότητα κυρίως στέκεται στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ενώ το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τις ανθρωπότητας. «Το Ισραήλ λέει συνέχεια ‘μπείτε στα παπούτσια μας’ (σ.σ. come In our shoes – ελάτε στη θέση μας). Όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάμε για παπούτσια αλλά για στρατιωτικές μπότες», δήλωσε ο απεσταλμένος της Παλαιστίνης.

Η θέση του Ισραήλ

Ο μόνιμος απεσταλμένος του Ισραήλ, ξεκίνησε με ευθεία επίθεση στη Χαμάς, λέγοντας ότι αποτελεί μια τρομοκρατική οργάνωση ίδιας ιδεολογίας με το Ισλαμικό Κράτος. Αναφέρθηκε σε απώλειες νεών Ισραηλινών και Αράβων από τις «τυφλές» επιθέσεις της Χαμάς. Επιπλέον αναφέρθηκε στην Χαμάς λέγοντας ότι θέλει να εκβιάσει την ισραηλινή Δικαιοσύνη -με αφορμή τα γεγονότα στη συνοικία Σεΐχ Τζαρρά- ενώ το ισραηλινό κράτος έχει μια εδραιωμένη και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μάλιστα, ανέφερε ότι η αναβολή για έναν μήνα της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου όσον αφορά τη συνοικία Σεΐχ Τζαρρά, ήταν ένα κορυφαίο δείγμα παρέμβασης στη δικαιοσύνη στο βωμό της αποκλιμάκωσης της έντασης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη θρησκευτική ελευθερία που επιτρέπει το Ισραήλ σε όλους τους πιστούς κάθε δόγματος στην επικράτειά του και κατηγόρησε ευθέως τη Χαμάς ότι υποκινεί τα γεγονότα και χρησιμοποιεί τους ειρηνικούς πιστούς μουσουλμάνους, όπως και τους κατοίκους της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, ως ασπίδες.

Ως προς τους θανάτους αμάχων στη Γάζα, ο εκπρόσωπος του Ισραήλ ανέφερε ότι το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρχουν απώλειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση τηλεφώνων και sms που προειδοποιούν εγκαίρως ώστε να εκκενωθούν τα κτίρια που πρόκειται να επέμβει η αεροπορία. «Η σύγκριση Ισραήλ με τη Χαμάς είναι ανήθικη και μη αποδεκτή» είπε. «Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους πυραύλους του για να προστατέψει τα παιδιά του, ενώ η Χαμάς χρησιμοποιεί τα παιδιά της για να προστατεύσει τους πυραύλους της». Για το Ισραήλ, η ζωή κάθε πολίτη είναι πολύτιμη, συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος «Έχετε δύο επιλογές. Να δημιουργήσετε ένα ανήθικο ισοδύναμο μεταξύ των πράξεων μιας δημοκρατίας και μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Με αυτό θα αποδυναμώσετε την Παλαιστινιακή Αρχή και θα διαλύσετε κάθε ελπίδα ειρήνευσης και διαλόγου. Υπάρχει και η άλλη επιλογή. Να καταδικάσετε ολοκληρωτικά τη Χαμάς και να υποστηρίξετε πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Έτσι, θα γίνει σαφές ότι η διεθνής κοινότητα δεν υποθάλπτει και δεν κάνει ανεκτές τρομοκρατικές πρακτικές και ότι επιθυμεί την επίλυση του προβλήματος».

Κίνα και Αίγυπτος πιέζουν για άμεση ειρήνη και λύση δύο κρατών

Μέχρι στιγμής, η Κίνα και η Αίγυπτος είναι οι μόνες χώρες που ξεκίνησαν τοποθετούμενες με τις ευθύνες του Ισραήλ, λόγω της ασύμμετρης ισχύος, και το κάλεσαν να δείξει αυτοσυγκράτηση. Η Κίνα επισήμανε πολλάκις την αναγκαιότητα της λύσης των δύο κρατών και την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ομοίως και η Αίγυπτος, μιλώντας πιο ήπια τοποθετήθηκε στην ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών. Για το καυτό θέμα της Ιερουσαλήμ, η Κίνα θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει υπό διαβούλευση, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της. Την ίδια θέση επισήμανε και η Νορβηγία, τονίζοντας ότι πρέπει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τις διεκδικήσεις στην συνοικία Σεΐχ Τζαρρά, καθώς δεν είναι σύννομες με το διεθνές δίκαιο.