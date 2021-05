Τρεις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σήμερα το βράδυ από τη Συρία προς το Ισραήλ, οι πρώτες ρίψεις ρουκετών από τη συριακή προς την ισραηλινή επικράτεια μετά την ανάφλεξη της βίας μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Η μία ρουκέτα προσγειώθηκε σε συριακό έδαφος και οι άλλες δύο έπληξαν ακατοίκητες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, τόνισε ο IDF.

BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021