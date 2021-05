Μπουρλά: Αίτημα στον EMA για εμβολιασμό ατόμων ηλικίας 12-15 ετών

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η Pfizer το πλάνο της ως προς τα εμβόλια για τον κορονοϊό καθώς σήμερα, Μ. Παρασκευή κατέθεσε αίτημα στην EMA για έγκριση του εμβολίου στις ηλικίες 12 - 15 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο CEO της εταιρείας Αλμπερτ Μπουρλά, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

We share the urgency to expand the authorization of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include younger populations. Today we proudly submitted a request to @EMA_News to extend the Conditional Marketing Authorization for adolescents ages 12 to 15.