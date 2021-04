Μισέλ και φον ντερ Λάιεν χαιρετίζουν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας με τη Βρετανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας με τη Βρετανία και είπε ότι η εφαρμογή του είναι κρίσιμης σημασίας.

«Η TCA (Trade and Cooperation Agreement, Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας) σηματοδοτεί τη θεμελίωση μιας ισχυρής και στενής εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter. «Η πιστή εφαρμογή είναι ουσιώδης».

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι η Βρετανία παραμένει «σημαντικός φίλος και εταίρος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Χαιρετίζω εγκάρδια τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ και ανοίγει μια νέα εποχή», ανέφερε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

I warmly welcome the results of the vote by the @Europarl_EN on the 🇪🇺🇬🇧Trade and Cooperation Agreement.



It marks a major step forward in #EU-#UK relations and opens a new era.



The #EU will continue to work constructively with the #UK as an important friend and partner.