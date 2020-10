Μια διαφορετική επένδυση – εκείνη «στο μέλλον των ανθρώπων» - συστήνει η UBS, μέσω της ομότιτλης 6σέλιδης έκθεσής της «How to invest in the future of humans».

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας, το 2020 βρίσκει εκατομμύρια εργαζομένων στην ανεργία, ενώ πρόσφατη έρευνα του Society for Human Resource Management καταδεικνύει πως εταιρείες και επενδυτές θα πρέπει να ενδιαφέρονται και να προνοούν για την ευημερία των εργαζομένων τους διαρκώς – και όχι κατά περίπτωση όπως συμβαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Επιβεβαιώνεται άλλωστε πως το αίσθημα ικανοποίησης των εργαζομένων δύναται να επηρεάσει τη δέσμευσή τους έναντι της εργασίας τους και δη την παραγωγικότητά τους.

Μέσα σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, η UBS εξετάζει ζητήματα που άπτονται της υγείας και ευτυχίας των ανθρώπων και αναζητά τις επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τις δομικές μεταβολές που συνοδεύουν τις δημογραφικές και τεχνολογικές αλλαγές που έρχονται...

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ελβετικής τράπεζας, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο πολύ σημαντικές «τάσεις». Τα επόμενα 30 χρόνια, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ θα ενισχυθεί και ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων. Οι συγκεκριμένες δημογραφικές τάσεις λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που επιφέρουν η μετάβαση του πλανήτη στην εποχή της αυτοματοποίησης και της ψηφιακής «επανάστασης».

Πού θα καταγραφούν οι μεγαλύτερες αλλαγές

Η UBS αναμένει ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές τα επόμενα χρόνια θα λάβουν χώρα σε τρεις νευραλγικούς τομείς: Την εκπαίδευση, την τεχνολογία υγείας και τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Εκπαίδευση

Στην εποχή της ψηφιοποίησης οι άνθρωποι καλούνται να δουλέψουν και δη να ανταγωνιστούν τις μηχανές στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό, η εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να βγουν, όταν έρθει η ώρα, στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να εστιάσει στην καλλιέργεια ευελιξίας, δημιουργικότητας, καινοτομίας και δη στη χρήση της τεχνολογίας.

Όσο η γνώση θα έρχεται νωρίτερα και αντίστοιχα το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται, οι αλλαγές στον κλάδο της εκπαίδευσης διεθνώς θα είναι ραγδαίες. Η ιδιωτική εκπαίδευση θα ενισχυθεί ταχύτατα, καθώς ο δημόσιος τομέας δεν θα μπορεί να καλύψει τη ζήτηση.

Επενδυτικές ευκαιρίες θα γίνουν γρήγορα ορατές στις επιχειρήσεις που «τρέχουν» σε επίπεδα ρεκόρ την εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους.

Υγεία

Στον τομέα της υγείας αναμένονται, επίσης, αξιοσημείωτες μεταβολές, καθώς, όπως όλα δείχνουν, οι ασθενείς θα έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευθύνη για την υγεία τους στο μέλλον. Όπως είναι λογικό, βασική προτεραιότητά τους θα είναι να παραμείνουν υγιείς όσο περισσότερο είναι εφικτό, μετατρέποντας επί της ουσίας την περίθαλψή τους σε μια μόνιμη – και όχι ευκαιριακή – διαδικασία. Ένα οικοσύστημα υγείας που θα δρέπει τα οφέλη της τεχνολογίας θα αυξήσει τους τρόπους διαχείρισης της υγείας.

Επενδυτικές ευκαιρίες αναμένεται να προκύψουν από εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις με στόχο την αλλαγή και την πρόοδο στην υγεία και την ευημερία.

Ευτυχία και καταναλωτικές συνήθειες

Οι νέοι αναμένεται προσεχώς να δρέψουν τα οφέλη της μεταβίβασης του πλούτου από τις μεγαλύτερες γενιές, γεγονός που δώσει σημαντική ώθηση στους τζίρους των επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Ιδιαιτέρως κερδισμένες αναμένεται να βγουν οι εταιρείες που παρέχουν νέες καταναλωτικές συνήθειες μέσω της τεχνολογίας (όπως η τεχνητή νοημοσύνη). Οι συγκεκριμένες εταιρείες «κρύβουν» και τις σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες.

