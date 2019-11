Ποιος δεν θα ήθελε να αποκτήσει μια ενυπωσιακή Lamborghini, πληρώνοντας πολύ λιγότερα από την κανονική τιμή; Τη λύση σε αυτό το ερώτημα δίνει ένας Αμερικανός ο οποίος πουλάει τη Lamborghini του, στο 1/5 της κανονικής τιμής.

Το μόνο πρόβλημα είναι πως το αυτοκίνητο είναι ρεπλίκα του πολυτελούς brand και όχι αυθεντικό.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του TheRichest, ο Ράντι Μάροου έφτιαξε τη συγκεκριμένα ρεπλίκα του πολυτελούς αυτοκινήτου μόνος του, από το μηδέν, προσέχοντας τις λεπτομέρειες, ώστε να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το αυθεντικό.

