Παραβιάστηκε ο λογαριασμός της SEC στο Χ: Έδωσε ψευδώς «πράσινο φως» στα Bitcoin ETFs

Η πολυαναμενόμενη απόφαση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το εάν θα εγκρίνει τα Spot Bitcoin ETFs εξελίχθηκε ξαφνικά σε μείζον συμβάν κυβερνοασφαλείας.

Ο λογαριασμός της SEC στο Χ (πρώην Twitter) παραβιάστηκε και μία ψεύτικη ανάρτηση ανέφερε ότι η ρυθμιστική αρχή ενέκρινε το project, δίνοντας μάλιστα προσωρινή ώθηση στην τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο. Οι αμερικανικές αρχές ξεκίνησαν ήδη να ερευνούν πως παραβιάστηκε ο λογαριασμός μιας κεντρικής ρυθμιστικής αρχής της Wall Street.

«Πραγματικά, δείχνει το εύρος και τη συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων», δήλωσε ο Kurt Gottschall, εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Haynes Boone και πρώην περιφερειακός διευθυντής της SEC. «Η ειρωνεία εδώ είναι ότι η SEC δεν έχει δείξει μεγάλη συμπόνοια στις εισηγμένες και τους διαχειριστές assets που έχουν πέσει θύματα κυβερνοεπίθεσης».

Η παραβίαση έδωσε τροφή στους οπαδούς των κρυπτονομισμάτων που θεωρούν εδώ και καιρό τον πρόεδρο της SEC, Gary Gensler, εχθρό λόγω του ζήλου του να «χαλιναγωγήσει» τη βιομηχανία. Η ειρωνεία ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας σε βάρος μιας ρυθμιστικής αρχή που έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει για την διαδικτυακή ευαλωτότητα των crypto δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επικριτές που περιμένουν χρόνια από την SEC να εγκρίνει ένα Bitcoin ETF.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

Η πλατφόρμα social media Χ γνωστοποίησε σήμερα ότι ερεύνησε το περιστατικό.

«Με βάση την έρευνά μας, η ψευδής ανάρτηση δεν οφείλεται σε παραβίαση των συστημάτων του X, αλλά μάλλον σε κάποιο πρόσωπο αγνώστων στοιχείων που πήρε τον έλεγχο ενός αριθμού τηλεφώνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό @SECGov μέσω τρίτου», αναφέρεται σε ανάρτηση της Χ, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός της SEC παραβιάστηκε.

We can confirm that the account @SECGov was compromised and we have completed a preliminary investigation. Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X’s systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number…

— Safety (@Safety) January 10, 2024