Βρετανία: Στόχος κυβερνοεπιθέσεων το υπουργείο Άμυνας, με μηνύματα για απάτες

Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από ένα ή πολλαπλούς χάκερ έπεσαν την Κυριακή τα social media του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, με μηνύματα που ωθούσαν τις απάτες με κρυπτονομίσματα.

Στο Twitter, οι υπαίτιοι της επίθεσης άλλαξαν την εικόνα προφίλ, το cover και την περιγραφή του λογαριασμού, για να φαίνεται πως σχετίζονται με τη συλλογή από NFTs, The Possessed, μετέδωσε το CNBC.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο λογαριασμός έκανε πολλαπλά tweets για διαγωνισμούς NFTs, στέλνοντας τους χρήστες σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που υποτίθεται πως έκανε minting.

Στο YouTube, οι χάκερ έσβησαν όλα τα βίντεο βρετανικού στρατού, αλλάζοντας το όνομα και την εικόνα προφίλ για να παραπέμπουν στο επενδυτικό fund Ark Invest, της Κάθι Γουντ.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε πως έληξε η επίθεση, με σχετική ανάρτηση στο Twitter, προσθέτοντας πως έχε ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του χακαρίσματος.

The breach of the Army’s Twitter and YouTube accounts that occurred earlier today has been resolved and an investigation is underway.

The Army takes information security extremely seriously and until their investigation is complete it would be inappropriate to comment further.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 3, 2022