Η Mozilla υπαναχωρεί στην απόφαση να δέχεται κρυπτονομίσματα μετά από αντιδράσεις

Η Mozilla εντάχθηκε στην λίστα των εταιρειών και των οργανισμών που υπαναχωρούν στην απόφαση της να υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα μετά από αντιδράσεις χρηστών, λέγοντας ότι θα σταματήσει προσωρινά να δέχεται δωρεές στο Ίδρυμα Mozilla μέσω της πλατφόρμας BitPay.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο προγραμματιστής λογισμικού πίσω από το πρόγραμμα περιήγησης Firefox προκάλεσε την οργή σημαντικών μελών της κοινότητάς του open source όταν δημοσίευσε μια έκκληση στο Twitter ζητώντας δωρεές σε κρυπτονομίσματα.

Dabble in @dogecoin ? HODLing some #Bitcoin & #Ethereum ? We’re using @BitPay to accept donations in #cryptocurrency https://t.co/EOsLD1Z88O

Ο Jamie Zawinski, ο οποίος ίδρυσε τη Mozilla και το Netscape καθώς και πολλές άλλες βασικές τεχνολογίες διαδικτύου, απάντησε στην αρχική πρόσκληση σημειώνοντας τη συμμετοχή του στη δημιουργία του οργανισμού και προσθέτοντας: «Όλοι όσοι εμπλέκονται στο project θα πρέπει να ντρέπονται πολύ για αυτήν την απόφαση να συνεργαστούν με τον αποτεφρωτήρα του πλανήτη»

Η εστίαση του Zawinski στις περιβαλλοντικές ανησυχίες γύρω από τα crypto ήταν αντίστοιχη του περιεχομένου των απαντήσεων. Στο επόμενο νήμα στο Twitter, η Mozilla τόνισε την ανάγκη να αξιολογηθεί πώς οι δωρεές κρυπτονομισμάτων ευθυγραμμίζονται με τη στάση της για το κλίμα.

Last week, we tweeted a reminder that Mozilla accepts cryptocurrency donations. This led to an important discussion about cryptocurrency’s environmental impact. We’re listening, and taking action. 1/4

— Mozilla (@mozilla) January 6, 2022