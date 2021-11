NFTs: Έβγαλε 1 εκατ. δολάρια σε 9 μήνες πουλώντας ψηφιακά... έργα τέχνης

Μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στον κλάδο των ψηφιακών έργων τέχνης είχε ο 32χρονος Amrit Pal Singh, ο οποίος μετράει 57 πωλήσεις NFT έργων σε διάστημα εννέα μηνών, εισπράττοντας συνολικά 1 εκατ. δολάρια.

Ο σχεδιαστής και γραφίστας δημιούργησε το πρώτο του NFT το Φεβρουάριο του 2021 και σε διάστημα εννέα μηνών πούλησε συνολικά 57 έργα σε πλατφόρμες όπως η Toy Faces, το Foundation και το SuperRare.

Αν και οι τιμές των έργων διαφέρουν, κάθε έργο της σειράς Toy Faces, που μοιάζουν με καρτούν διάσημων προσώπων, πωλήθηκε για τουλάχιστον 1 ether, δηλαδή το κάθε ένα ξεπέρασε τα 4.706 δολάρια, με σημερινές τιμές.

Extremely excited to share Toy Rooms, a collection of iconic rooms illustrated in quarantine. It's one of the first collections to drop on Foundation. All nine Toy Rooms are listed right now and available for a bid. Please spread the word! ♥️







→ https://t.co/xOct7dzolk pic.twitter.com/ChFwQvtNZQ

— Amrit Pal Singh (@amritpaldesign) September 29, 2021