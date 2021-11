Έρικ Άνταμς: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης θέλει να πληρώνεται σε bitcoin

Τον μισθό του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε bitcoin θέλει να λαμβάνει ο νεοεκλεγείς Έρικ Άνταμς, τουλάχιστον για τις τρεις πρώτες πληρωμές, όπως ανέφερε ο ίδιος στο Twitter.

O Άνταμς, ο οποίος είναι μόλις ο δεύτερος Αφροαμερικανός που εκλέγεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης, πρώην αστυνομικός και ακτιβιστής κατά του ρατσισμού, απάντησε σε μια ανάρτηση ενός άλλου δημάρχου, του Φράνσις Σουάρες από το Μαϊάμι, ο οποίος επίσης ανέφερε ότι θα πληρώνεται σε bitcoin.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! @Sarasti can you help? https://t.co/v4YdPZ0tYc

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ακόμα ανέφερε πως σκοπεύει να κάνει το «Μεγάλο Μήλο» το κέντρο της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων και άλλων καινοτομιών.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021