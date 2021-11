Shiba Inu: Τι ρόλο παίζουν οι «φάλαινες» στην πτώση του;

Το Shiba Inu έχασε την θέση του στη λίστα με την υψηλότερη κεφαλαιοποίησή του έναντι του Dogecoin και υποχώρησε από τα δέκα κορυφαία κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με το FXStreet, το SHIB θεωρείται εξαιρετικά συγκεντρωτικό, καθώς η συσσώρευση των Shiba Inu σε πορτοφόλια «φαλαινών» εγείρει ανησυχίες.

Συνολικά 872.382 πορτοφόλια ελέγχουν το 72% του SHIB, σύμφωνα με στοιχεία του Coinmarketcap.com. Το μεγαλύτερο πορτοφόλι «φάλαινας» κατέχει σχεδόν το 41% του SHIB ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο πορτοφόλι κατέχει το 34% της κυκλοφορίας της SHIB.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι παρά την ύπαρξη διαφάνειας στα κρυπτονομίσματα, είναι δύσκολο να συνδεθούν τα πορτοφόλια με οντότητες. Αυτό δεν επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην αγορά να γνωρίζουν τη συσσώρευση νομισμάτων από «φάλαινες» και τις κινήσεις που επηρεάζουν τις τιμές των κρυπτονομισμάτων.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις κινήσεις ενός πορτοφολιού «φάλαινας» SHIB που κατέχει πάνω από το 13% της κυκλοφορούσας προσφοράς του νομίσματος.

Η συσσώρευση σε πορτοφόλια φαλαινών έχει εγείρει ανησυχίες για μια πιθανή ρευστοποίηση με αυξανόμενες πιέσεις για πώληση του SHIB σε όλα τα ανταλλακτήρια. Το Shiba Inu σημείωσε απώλειες σχεδόν 15% σε μια νύχτα την Παρασκευή.

Η δραστηριότητα συναλλαγών του Shiba Inu εξερράγη το τελευταίο διάστημα οδηγώντας το σε ράλι. Προς στιγμή ξεπέρασε το Ethereum, το Solana και άλλα κρυπτονομίσματα (εξαιρουμένου του Bitcoin).

Η αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας μπορεί να αποδοθεί στη δραστηριότητα πώλησης των κατόχων νομισμάτων που αποκομίζουν κέρδη από το πρόσφατο ράλι του memecoin.

Ο Jacob Oracle, ένας οικονομικός αναλυτής, μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του πορτοφολιού της «φάλαινας»:

Remember the guy who turned his $8K $SHIB Investment into $5.7 Billion?







Well, he recently moved 40+ trillion of his #SHIB holdings to new four new wallets.







If he decided to sell these bags, SHIB would plummet -99.99% to zero. Oof. pic.twitter.com/HqrWw57nr2

— Jacob Oracle (@JacobOracle) November 3, 2021