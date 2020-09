O τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει να πει τα καλύτερα λόγια για τον... δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Ο λόγος για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Έλον Μασκ και Μπιλ Γκέιτς το τελευταίο διάστημα, μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Microsoft σχετικά με το μέλλον των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, η κόντρα φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο Γκέιτς εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο θα μπορέσουν να καθιερωθούν τα ηλεκτρικά φορτηγά στο μέλλον, με τον Έλον Μασκ, ιδρυτή της Tesla, να απαντά πως ο Μπιλ Γκέιτς «δεν έχει ιδέα» για τι πράγμα μιλάει.

