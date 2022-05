CEO Renault: «Θα χαθούν έως 70.000 θέσεις εργασίας στη Γαλλία από την απαγόρευση πώλησης συμβατικών αυτοκινήτων»

Ο επικεφαλής του Ομίλου Renault κάλεσε τους νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα απαγόρευσης πωλήσεων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Κριτική στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) από το 2035 άσκησε ο Λούκα ντε Μέο. Μιλώντας στην εκδήλωση «Future of the Car» των Financial Times, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Renault Group υποστήριξε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει σημαντικό κόστος στις θέσεις εργασίας.

«Αυτή η μετάβαση θα κοστίσει περίπου 50.000-70.000 θέσεις εργασίας, μόνο στη Γαλλία», ανέφερε ο ντε Μέο. Προσέθεσε πάντως ότι η υιοθέτηση της νέας αλυσίδας αξίας στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. «Η προτεραιότητα είναι προφανώς να ωθήσουμε το ευρωπαϊκό αυτοκινητικό οικοσύστημα προς τη νέα αλυσίδα αξίας».

Ο επικεφαλής του Ομίλου Renault κάλεσε τους νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα. «Ζητάμε λίγο περισσότερο χρόνο ώστε να διαχειριστούμε την κατάσταση χωρίς να δημιουργήσουμε παράπλευρες απώλειες. Σεβόμενοι βεβαίως την κεντρική ιδέα ότι πρέπει να καταστούμε κλιματικά ουδέτεροι».