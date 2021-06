BMW R NineT Scrambler: Η τέχνη του κλασικού

Από το 2013 που η BMW αποφάσισε να μας συστήσει τις αισθητικές μοτοσικλετικές της ρίζες με την παρουσίαση του πρώτου R NineT, η κατηγορία των vintage μοτοσικλετών έμελλε να αποκτήσει μια τεράστια γκάμα εντυπωσιακών επιλογών.

Εικόνα

Με την κλασική σχεδίαση στο απόγειο, τη μοντέρνα τεχνολογία σε όλο της το μεγαλείο και την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής να συμπληρώνει το εντυπωσιακό σύνολο, κάθε αναβάτης με ή χωρίς μνήμες μιας άλλης εποχής, δεν αργεί να πιαστεί στα δίχτυα της πιο ποθητής ίσως πρότασης των υπέροχων R NineT, της Scrambler.

Εικόνα

Για το 2021, ο κλασικός σε όψη αλλά κορυφαίος σε απόδοση boxer κινητήρας των 1.121 κ.εκ. δέχτηκε μία σειρά από βελτιώσεις, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 5. Η μέγιστη ισχύς ανέρχεται στους 109 ίππους στις 7,250 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή είναι 116 Nm στις 6,000 σ.α.λ.

Εικόνα

Όπως όλες οι νέες R nineT έτσι και η Scrambler διαθέτει στο βασικό της εξοπλισμό ABS Pro σε συνδυασμό με σύστημα DBC (Dynamic Brake Control) για μεγαλύτερη ασφάλεια στο φρενάρισμα. Στάνταρ είναι επίσης το νέο πίσω αμορτισέρ με προοδευτική απόσβεση (WAD), το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση, ενώ διαθέτει ελατήριο με ρυθμιζόμενη προφόρτιση από ένα περιστροφικό χειριστήριο. Τα προγράμματα “Rain” και “Road” περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό εξοπλισμό.

Εικόνα

Τα κλασικά στρογγυλά όργανα έρχονται με επανασχεδιασμένα γραφικά, ενώ ο προβολέας και τα λευκά φλας είναι τεχνολογίας LED. Στον αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται και θύρα φόρτισης USB. Η BMW πρόσθεσε τα προγράμματα οδήγησης Rain και Road στο βασικό εξοπλισμό, ενώ το πρόγραμμα Pro περιλαμβάνει πλέον και την επιλογή «Dirt». Έτσι ώστε εκτός δρόμου η R nineT Scrambler να είναι ακόμα πιο υπάκουη στις εντολές του οδηγού, διατηρώντας τη σταθερότητα αλλά και τη δυνατότητα ελέγχου. Στα έξτρα περιλαμβάνονται και τα συστήματα DTC (Dynamic Traction Control) και MSR για τη διαχείριση της ροπής στο κλείσιμο του γκαζιού. Στα προαιρετικά στοιχεία έχει προστεθεί επίσης το πακέτο Comfort, το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης Pro, cruise control και θερμαινόμενα γκριπ.

Εικόνα

Επίσης, η συλλογή «Option 719» περιλαμβάνει μοναδικά custom εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία προσαρμόζουν την R nineT στα προσωπικά γούστα του αναβάτη. Η μοναδική αυτή γκάμα αξεσουάρ πλέον ποικιλία ζαντών, πακέτα με αλουμινένια εξαρτήματα φτιαγμένα στον τόρνο, καθώς και μία μετατροπή με πιο κοντή ουρά.

Εικόνα

Οδηγικά, η νέα BMW R NineT Scrambler πραγματοποιεί τις υποσχέσεις της εντυπωσιακής της εμφάνισης και ακόμα περισσότερες. Με βάρος μόλις 223 κιλά πλήρης υγρών, είναι εξαιρετικά ευέλικτη σε όλες τις οδικές συνθήκες, ενώ ο πολύ ροπάτος, ελαστικός και ισχυρός boxer κινητήρας παρέχει περίσσεια ισχύος σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού, ασχέτως των στροφών λειτουργίας του.

Οι ποιοτικές αναρτήσεις με τις μεγάλες διαδρομές λειτουργίας αποτελούν βάλσαμο στις κακοτεχνίες των ελληνικών αστικών διαδρομών, ενώ σε υψηλές ταχύτητες και στις στροφές εξασφαλίζουν ακρίβεια χειρισμού και προβλέψιμες αντιδράσεις. Εκτός δρόμου, το χαμηλό βάρος και οι μεγάλες λαβές στο τιμόνι προσφέρουν ιδανικό έλεγχο, σε συνδυασμό με τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα πρόσφυσης και την ομαλή απόδοση της ισχύος και της ροπής του κινητήρα.

​

Απόλαυση: αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει ιδανικά τη σχέση συμβίωσης του αναβάτη με την BMW R NineT Scrambler, η οποία δεν μένει μόνο στην εντυπωσιακή αισθητική για να κλέψει τις εντυπώσεις. Μια υπέροχη, νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα πολύ λειτουργική και ισχυρή μοτοσικλέτα, που αξίζει κάθε cent των 15.100 ευρώ που κοστίζει, ενώ μπορεί να αποκτηθεί και με το πρόγραμμα ALL IN RIDE της BMW Financial Services, το οποίο εξασφαλίζει πολύ χαμηλή μηνιαία δόση και ιδιαίτερα συμφέρον ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,3%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75.