Είναι 40άρης και ήδη καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας στο ESCP Europe Business School του Λονδίνο, ένα από πιο αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας. Και όμως, σε πείσμα των καιρών, επιλέγει να μένει και να εργάζεται στην Ελλάδα.

Ο Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος εκπροσωπεί μια νέα γενιά Ελλήνων που –έχοντας στις αποσκευές τους εμπειρίες και γνώση από το εξωτερικό- επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, συντελώντας στην ανάκαμψη της χώρας.

«Έχουμε μια πολύ θετική συγκυρία με την αλλαγή της κυβέρνησης, τις νέες προοπτικές της οικονομίας αλλά και το μήνυμα που περνάει προς τα έξω για το κατά πόσο η ελληνική αγορά έχει ανοίξει πάλι και είναι δεκτική σε επενδυτικές ευκαιρίες ενώ παρατηρείται ότι ανακόπτεται και το brain drain το οποίο μάστιζε τη χώρα μέχρι πρότινος. Συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα, έλαβα την απόφαση να πάρω διδακτική άδεια και να περάσω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, κάτι το οποίο ήταν και φυσικό επακόλουθο εφόσον αποδέχθηκα την πρόταση της κυβέρνησης να αναλάβω ως αντιπρόεδρος στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου» τονίζει χαρακτηριστικά ο Δρ. Ανδριοσόπουλος.

Παρότι έχει περάσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, δεν ξεχνά ότι έκανε στην Ελλάδα τα πρώτα του βήματα και θεωρεί ότι η αλλαγή του τοπίου δημιουργεί ευκαιρίες παλιννόστησης για ανθρώπους της γενιάς του.

«Από την Ελλάδα ξεκινήσαμε, η Ελλάδα είναι ο χώρος στον οποίο κατ’ αρχήν έχω σπουδάσει. Έχω κρατήσει πολλούς δεσμούς και σχέσεις και προφανώς είμαι σε αυτό το σημείο καμπής όπου βλέπουμε να αλλάζει γενικά το επενδυτικό τοπίο, βλέπουμε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες επιχειρηματικά αλλά και ακαδημαϊκά. Γιατί, πράγματι, υπάρχει ένα κενό τόσο ακαδημαϊκό όσο και εκπαιδευτικό και ερευνητικό κομμάτι που αφορά στην Ενέργεια. Αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό αλλά είναι ακόμη πιο εμφανές στην Ελλάδα γιατί είχε καθυστερήσει ο μετασχηματισμός της ενεργειακής αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου γενικότερα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα είναι καταρτισμένο και θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις εξελίξεις στο χώρο της Ενέργειας».

Το ESCP Business School

Ειδικά στην περίπτωσή του, η κατάρτιση είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς είναι Διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Διοίκησης - Energy Management Center (EMC) στο ESCP Business School, όπου και κατέχει την έδρα Καθηγητή Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας. Επίσης είναι ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο Master Energy Management (MEM).

Σημειώνεται ότι τo ESCP Business School, με έτος ίδρυσης το 1819, είναι το παλαιότερο Business School του κόσμου. Η αποστολή του είναι να αναπτύξει την επόμενη γενιά κορυφαίων ηγετών στο χώρο των επιχειρήσεων. Με τις έξι αστικές πανεπιστημιουπόλεις στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Παρίσι, στο Τορίνο και στη Βαρσοβία, το ESCP Business School προσφέρει στους σπουδαστές του ένα μοναδικό στυλ διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την κατάταξη του πανεπιστημίου, με βάση τη πιο έγκριτη πηγή αξιολόγησης, αυτή των Financial Times, το ESCP Business School κατέλαβε για το 2019 την 14 θέση ανάμεσα σε όλα τα Business Schools της Ευρώπης. Επιπλέον, και πάλι με βάση τους Financial Times, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MSc in Management καταλαμβάνει την 5η θέση παγκοσμίως, ενώ το MSc in Finance τη 2η θέση και το πιο υψηλού κύρους το Executive MBA καταλαμβάνει την 9η θέση στο κόσμο.

Παράλληλα, ενισχύει το ακαδημαϊκό του προφίλ με μια σειρά δημοσιεύσεων αλλά και βιβλίων. «Από τις ημέρες του διδακτορικού μου, όταν ήμουν φοιτητής ακόμη στο Λονδίνο πάντοτε παρακολουθούσα της αγορές της Ενέργειας, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Έχει μετεξελιχθεί ερευνητικά η δραστηριότητα αλλά πράγματι υπάρχει ένα ακαδημαϊκό έργο το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, σε αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να συνυπολογιστεί και η δημοσίευση ενός βιβλίου το οποίο αυτή τη στιγμή συντονίζω και επιμελούμαι και αφορά στις αγορές του φυσικού αερίου. Έχει να κάνει με το Νότιο Διάδρομο του φυσικού αερίου, κάτι το οποίο είναι στην καρδιά των εξελίξεων κυρίως για τη ΝΑ Ευρώπη και τη χώρα μας φυσικά» τονίζει χαρακτηριστικά.

Το Eco-Fest 2020

Πέρα από τα παραπάνω, ο Δρ. Ανδριοσόπουλος είναι η «ψυχή» μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας, που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για το Eco-Fest 2020. Το Eco-Fest 2020 συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) της οποίας ο Δρ. Ανδριοσόπουλος είχε διατελέσει πρόεδρος, το Insider.gr και το Δήμο Αθηναίων . Στα πλαίσια του Eco-Fest 2020, το τριήμερο 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 2020, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο θεματικό πάρκο όπου μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε πλήθος δράσεων ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

