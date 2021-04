«Βουτιά» καταγράφουν τα futures των δεικτών της Wall Street, έπειτα από την ανακοίνωση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ότι συστήνει τη διακοπή της χρήσης του εμβολίου της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ.

Τα futures του Dow Jones χάνουν πάνω από 100 μονάδες ή 0,44%, ενώ του S&P 500 υποχωρούν 0,34% και του Nasdaq 100 σημειώνουν πτώση 0,12%. Η μετοχή της J&J υποχωρεί σχεδόν 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

«Προτείνουμε μια παύση στη χρήση αυτού του εμβολίου με μεγάλη προσοχή», αναφέρει ο FDA στο Twitter.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.