Να σταματήσουν τους εμβολιασμούς με το σκεύασμα της Johnson & Johnson ζήτησε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) από τις αμερικανικές πολιτείες.

Συγκεκριμένα ο FDA κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση αφού έξι άτομα στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια σπάνια διαταραχή που αφορούσε θρόμβους.

Η FDA είπε ότι η σύσταση είναι «μεγάλη προσοχή», προσθέτοντας ότι οι ανεπιθύμητες παρενέργειες που παρατηρήθηκαν σε μερικούς πολίτες των ΗΠΑ που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα, φαίνεται να είναι εξαιρετικά σπάνιες. Και οι έξι ήταν γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18 και 48 ετών, και εμφάνισαν θρομβώσεις σε διάστημα μεταξύ 6-13 ημερών.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.