Τον αντίκτυπο των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου σε ολόκληρο τον πλανήτη επιχειρούν να σκιαγραφήσουν οι αναλυτές της UBS, «ψάχνοντας» ήδη από τώρα την πιθανή επιρροή τους σε οικονομία, μετοχές, ομόλογα και νομίσματα.

«Οι αμερικανικές εκλογές δεν απέχουν παρά μερικές εβδομάδες. Οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν αν θα αφήσουν ως ένοικο του Λευκού Οίκου τον Ντόναλντ Τραμπ ή αν θα προτιμήσουν για επόμενο πρόεδρό τους τον Τζο Μπάιντεν», γράφει η ελβετική επενδυτική τράπεζα σε νέα 13σέλιδη έκθεσή της, υπό τον διακριτικό τίτλο «ElectionWatch: European investment implications of the 2020 US elections».

Σύμφωνα με τη UBS, καθώς η πανδημία του κορονοϊού ανέτρεψε με τρόπο πρωτοφανή τα δεδομένα διεθνώς, ήταν λογικό να φέρει τα «πάνω κάτω» και στην προεκλογική εκστρατεία των δύο υποψηφίων, αλλάζοντας άρδην τους όποιους σχεδιασμούς τους. Κι ενώ το 2020 «μπήκε» με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ, πλέον η εικόνα δείχνει να αλλάζει υπέρ του Τζο Μπάιντεν.

Κι ενώ μια εθνική εκλογική αναμέτρηση δεν θεωρείται εύκολα ένα παγκόσμιο γεγονός, δεν ισχύει το ίδιο για τις αμερικανικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπό τους προς την Ευρώπη, όχι μόνο είναι σημαντικός, αλλά και σε διπλή βάση. Ο πρώτος άξονας είναι το εμπόριο και ο δεύτερος η εξωτερική πολιτική.

Ευρωπαϊκή οικονομία

Η έκβαση των αμερικανικών εκλογών θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομίες της Ευρωζώνης και της Βρετανίας, μέσα από τα «κανάλια» του εμπορίου και της εξωτερικής πολιτικής.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 14-16% του συνόλου των εξαγωγών της Ευρωζώνης απορροφάται από τις ΗΠΑ, καθιστώντας την Ουάσιγκτον τον πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο των Βρυξελλών. Αλλά και για τη Βρετανία, η εμπορική σχέση με τις ΗΠΑ δεν είναι λιγότερο σημαντική.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, η απόφαση των ΗΠΑ να υιοθετούν ολοένα και περισσότερες μονομερείς ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του πλανήτη, έχει προκαλέσει, έως έναν βαθμό, την απομόνωση της Ευρώπης. Οποιοδήποτε μονοπάτι αποφασίσει να ακολουθήσει η Ουάσιγκτον προσεχώς, σίγουρα θα έχει μεγάλη επίδραση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης.

Νομίσματα

Το βασικό σενάριο της UBS προβλέπει μια ομαλοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας το 2021, με το ευρώ να εκτιμάται πως θα δρέψει τα οφέλη της ανάκαμψης, ως ένα καθαρά εξαγωγικό νόμισμα. Θετική αναμένεται και η πορεία της βρετανικής στερλίνας, μετά τις ατέλειωτες «περιπέτειες» στις οποίες την έχουν οδηγήσει οι σοβαρές επιπλοκές του Brexit.

Σε ό,τι αφορά το δολάριο, όπως διαπιστώνουν οι αναλυτές της UBS, δεν φαίνεται να έχει δεχθεί μέχρι στιγμής πλήγμα από τις ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα των ΗΠΑ.

Μετοχές

Η έκβαση των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση σε συγκεκριμένους κλάδους. Ωστόσο, μια ευρεία αλλαγή πλεύσης στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές θα συμβεί μόνο αν αλλάξει δραματικά η εμπορική πολιτική, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οι φορολογικοί συντελεστές.

Εάν για παράδειγμα, νικητής των εκλογών αναδειχθεί ο Μπάιντεν και αυξήσει στο 28% - από το 21% που κυμαίνεται σήμερα – τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή, τότε κάποιες εισηγμένες στις ευρωπαϊκές αγορές και το βρετανικό χρηματιστήριο, θα δουν την κερδοφορία τους να συρρικνώνεται.

Ομόλογα

Οι αμερικανικές εκλογές δεν θα αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη για την επόμενη ημέρα των ευρωπαϊκών ομολόγων. Αυτός ο «ρόλος» ανήκει στις διεθνείς εξελίξεις που συνδέονται με την πορεία της πανδημίας, σε άμεση συνάρτηση με τον κίνδυνο για ένα δεύτερο κύμα στην Ευρώπη.

Όπως εκτιμά η UBS, όσο η ΕΚΤ συνεχίζει να στηρίζει τις ευρωπαϊκές οικονομίες μέσω των προγραμμάτων - μαμούθ για αγορές ευρωπαϊκών ομολόγων, οι κίνδυνοι για τα ομόλογα θα μειώνονται. Θετικά επιδρούν και οι σημαντικές αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιτόκια

Είτε κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές ο Τραμπ είτε ο Μπάιντεν, η ελβετική τράπεζα αναμένει μόλις οριακή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων προσεχώς, αλλά και των προσδοκιών για την πορεία του πληθωρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές της UBS προβλέπουν διατήρηση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για πολλά χρόνια ακόμη, καθώς και συγκεκριμένες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Ακόμη κι αν η αμερικανική Fed προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της, αυτό δεν σημαίνει πως αυτόματα θα πράξει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Διαβάστε επίσης: