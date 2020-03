Συνεχίζονται και την Παρασκευή οι ακραίες μεταβολές στη Wall Street, με τους επενδυτές να προσπαθούν ερμηνεύσουν κατά πόσο τα μέτρα τόνωσης από τις κεντρικές τράπεζες θα αποτρέψουν μια βαθιά ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.

Οι δείκτες της Wall εναλλάσουν συνεχώς πρόσημα, με τον δείκτη VIX να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις 65 μονάδες αποτυπώνοντας την μεταβλητότητα της αγοράς για τις επόμενες 30 ημέρες.

Fed, ΕΚΤ, Bank of England, Bank of Japan και Bank of Canada ηγούνται των προσπαθείων των κεντρικών τραπεζών ανοίγοντας την «κάνουλα» της ρευστότητας.

Παράλληλα οι κυβερνήσεις όλων των κρατών λαμβάνουν και ετοιμάζουν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα ώστε να υποστηρίξουν κλάδους που πλήττονται από τον Covid-19.

Δείκτες

Την Παρασκευή ο Dow Jones ενισχύεται 0,31% στις 19.829 μονάδες, ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 1,2% στις 7.239 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,16% στις 2.408 μονάδες.