Κλιμάκωση των κινδύνων στο μείζον θέμα εξάπλωσης του νέου κοροναϊού «βλέπει» η UBS. Όπως τονίζουν οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας, σε νέα έκθεσή τους, υπό τον τίτλο «Spread of coronavirus outside China adds to risks», η ανησυχία κορυφώνεται σε διεθνές επίπεδο, όσο επιβεβαιώνεται η ταχύτατη εξάπλωση του ιού σε χώρες εκτός Κίνας.

Σε ό,τι αφορά το βίαιο sell-off που καταγράφηκε τη Δευτέρα στις κυριότερες διεθνείς αγορές, η UBS συστήνει στους επενδυτές να κινούνται βάσει μιας μακροπρόθεσμης οπτικής, αλλά και να διαχειριστούν τους κινδύνους μέσα από «διαφοροποιημένες» επενδυτικές κινήσεις.

Οι εξελίξεις των τελευταίων 24ώρων

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας, η αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία έχει ενισχύσει τα «μαύρα σύννεφα» γύρω από την καταναλωτική εμπιστοσύνη και το επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη. Σε παρόμοια μοίρα βρίσκονται, ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεδομένης μάλιστα της ταχύτητας με την οποία εξαπλώνεται ο ιός, οι επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να είναι κρίσιμες για την εξέλιξη του φαινομένου, τη δράση που προτίθενται να αναλάβουν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, για την ανάσχεση του φαινομένου, αλλά και ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της δράσης.

Συστάσεις προς τους επενδυτές

Η UBS παρουσιάζει τρεις διαφορετικές στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι επενδυτές, προκειμένου να θωρακίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, σαν και την τρέχουσα.

Οι επενδυτικές συστάσεις της ελβετικής τράπεζας έχουν ως εξής:

- Προτιμήστε μετοχές των αναδυόμενων αγορών έναντι μετοχών της Ευρωζώνης.

Η UBS συνεχίζει να δηλώνει overweight για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, γιατί, όπως εξηγεί, καθώς η Κίνα κατορθώνει τα τελευταία 24ωρα να συγκρατεί τη μετάδοση του ιού, τόσο πιο μικρές θα είναι οι επιπλοκές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτή αναμένεται να είναι μια θετική εξέλιξη για το σύνολο των ασιατικών χωρών.

Σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα, αναμένεται άνοδος 12% των εταιρικών κερδών στην Ασία – πλην της Ιαπωνίας – για το 2020.

Στον αντίποδα, η UBS παραμένει underweight για τις μετοχές της Ευρωζώνης, αναμένοντας πτώση 1% στα εταιρικά κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών για εφέτος.

- Αναζητήστε εταιρείες που διανέμουν μέρισμα και αποφύγετε κλάδους με αυξημένη έκθεση στον τουρισμό.

Αναλυτικότερα, η UBS συστήνει στους επενδυτές να:

α) να αποφεύγουν τους πιο ευάλωτους κλάδους, όπως οι αεροπορικές και τα ξενοδοχεία

β) να εστιάζουν σε μετοχές εταιρειών του ηλεκτρονικού εμπορίου και του delivery φαγητού

γ) να αναζητούν βιώσιμες εταιρείες με προοπτική διανομής μερίσματος.

- Επωφεληθείτε από την υψηλή μεταβλητότητα.

Η μεταβλητότητα έχει «χτυπήσει» κόκκινο τα τελευταία 24ωρα, όσο ενισχύονται οι φόβοι για τη μετάδοση του νέου κοροναϊού. Το γεγονός αυτό μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές, ώστε να υιοθετήσουν μια περισσότερο αμυντική στάση σε ό,τι αφορά τις μετοχές που κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.