Με αρνητικό ρεκόρ έκλεισε η Wall Street σε μια συνεδρίαση που ήταν η χειρότερη για το 2019, με τον Dow Jones να κατακρημνίζεται χάνοντας 801,17 μονάδες και πέφτοντας κάτω από τις 25.479,01 μονάδες.

Ανάλογη πορεία και για τους άλλους δύο βασικούς δείκτες με τον S&P 500 να διολισθαίνει 2,93% και το Nasdaq να ξεπερνά σε απώλειες τις 240 μονάδες.

Υπό το φόβο πυροδότησης μιας νέας ύφεσης εξαιτίας της αντιστροφής των καμπυλών των αμερικανικών ομολόγων, οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικό sell-off και κατευθύνθηκαν στο ασφαλές καταφύγιο των κρατικών ομολόγων και των πολύτιμων μετάλλων.

Η αντιστροφή της καμπύλης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για μια επερχόμενη οικονομική ύφεση.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο 1,591% ενώ ανάλογη πορεία διαγράφει και η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου που υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου υποχώρησε στο -0,64%, ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο, με την πτώση του από τις αρχές του έτους να φθάνει σχεδόν τις 90 μονάδες βάσης. Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε επίσης στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του -0,173%.

Σήματα κινδύνου λαμβάνει η παγκόσμια οικονομία και από την πτωτική πορεία των οικονομικών μεγεθών της Γερμανίας

Το ΑΕΠ της Γερμανίας μειώθηκε κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση, μετά από αύξηση 0,4% που είχε σημειώσει το α’ τρίμηνο του έτους.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στον πρόεδρο της Fed, Τζέρομ Πάουελ.

«Κερδίζουμε ξεκάθαρα ενάντια στην Κίνα. Εταιρείες και δουλειές αποχωρούν από εκεί. Οι τιμές σε εμάς δεν ανεβαίνουν, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα πέφτουν. Η Κίνα δεν είναι το πρόβλημά μας, αν και το Χονγκ Κονγκ δεν βοηθά. Το πρόβλημά μας είναι η Fed. Αύξησε τα επιτόκια υπερβολικά και πολύ γρήγορα. Τώρα είναι πολύ αργή στην περικοπή τους. Η απόκλιση είναι τεράστια και οι άλλες χώρες λένε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον ανύποπτο Jay Powell και στη Federal Reserve. Η Γερμανία και πολλοί άλλοι παίζουν το παιχνίδι! ΤΡΕΛΛΗ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ! Θα έπρεπε να δρέπουμε εύκολους μεγάλες ανταμοιβές και κέρδη, αλλά η Fed μάς κρατά πίσω! Θα Νικήσουμε!», έγραψε στο Twitter του ο Ντόναλντ Τραμπ.

