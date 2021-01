Χαμηλότερα κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί για την εβδομάδα. Ο Γενικός Δείκτης έχασε και τις 800 μονάδες με την αγορά να έχει ξεμείνει από «καύσιμα».

Έτσι, την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,48% στις 796,93 μονάδες με τον τζίρο να χαμηλώνει επικίνδυνα στα 45 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 κατέγραψε πτώση 0,41% στις 1.899,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σε αρνητικό έδαφος στο -0,65% στις 477,90 μονάδες.

Ο κλάδος της ενέργειας δείχνει να τραβά ολόκληρη την αγορά χαμηλότερα, με την Τέρνα Ενεργειακή να κλείνει με απώλειες 4,07%, τα ΕΛΠΕ 1,23%, Motor Oil 0,77%.

Στις απώλειες αυτές έρχονται να προστεθούν και οι τράπεζες με την Τράπεζα Πειραιώς να καταγράφει απώλειες 2,47%, την Eurobank 1,77%, ΕΤΕ 0,91% ενώ με κέρδη έκλεισε η Alpha Bank στο 1,43%. Κέρδη κατέγραψαν οι Ελλάκτωρ 1,57% και ο ΟΠΑΠ 1,18%.

Παράλληλα, σύμφωνα με έκθεση της Bank of America με τίτλο «two weeks in, first cut», τα μεγαλύτερα lockdown και η μετακύλιση του ανοίγματος των οικονομίων, θα έχουν άμεση αρνητική επίπτωση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς των χψρών της Ευρωζώνης. Για το λόγο αυτό, η αμερικανική τράπεζα αναθεωρεί επι τα χείρω τον ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης στο 2,9% το 2021, ήτοι 1% χαμηλότερα από την πρoηγούμενη εκτίμησή της. Παράλληλα, αναμένει πως το δ' τρίμηνο θα κλείσει με αρνητικό ρυθμό 1,4% σε τριμηναία βάση, κάτι που θα συνεχιστεί και στο α' τρίμηνο του 2021 κλείνοντας στο 0,9%.