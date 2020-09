Ως την πιο «ακριβή» κεφαλαιαγορά της Ευρώπης χαρακτηρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών η JP Morgan, σε νέα 27σέλιδη έκθεσή της, υπό τον διακριτικό τίτλο «Equity Strategy: Earnings direction remains key for stock and sector performances; Where next for EPS revisions? Down».

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, εξετάζοντας την πορεία των αγορών της Ευρώπης, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) για το ελληνικό χρηματιστήριο κυμαίνεται στις 99,2 φορές για το 2020, ενώ αναμένεται να μειωθεί στις 75,5 φορές το 2021 και στις 69,1 φορές το 2022.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) για τις ευρωπαϊκές μετοχές εκτιμάται στις 16,1 φορές και 13,8 φορές το 2021 και 2022 αντίστοιχα, γεγονός που καθιστά το ελληνικό χρηματιστήριο το πιο «ακριβό» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση – και με πολύ μεγάλη διαφορά – η αγορά της Δανίας, με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 22,3 φορές και 25,4 φορές την επόμενη διετία, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των μερισματικών αποδόσεων, για το ελληνικό χρηματιστήριο εμφανίζονται χαμηλές και συγκεκριμένα μόλις στο 1% από 3,2% που καταγράφονται για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Περιγράφοντας η αμερικανική τράπεζα περαιτέρω την εικόνα των αποδόσεων όπως εκείνες διαμορφώνεται στις κυριότερες αγορές του κόσμου, διαπιστώνει πως ο δείκτης MSCI Greece καταγράφει τις χειρότερες αποδόσεις για εφέτος, όπως επίσης και η αγορά της Αυστρίας. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα, υπεραποδίδουν. Για τον τελευταίο μήνα, οι ευρωπαϊκές αγορές υποαποδίδουν επίσης (-6%), ενώ η αμερικανική κεφαλαιαγορά υπεραποδίδει.

