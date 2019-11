Με ισχυρή άνοδο έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, διαγράφοντας τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, με την αγορά να λαμβάνει ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές πάνω από τις 860 μονάδες.

Η αποτίμηση των ελληνοκινεζικών deals, με αιχμή τα μεγάλα σχέδια των δύο τραπεζικών κολοσσών Industrial and Commercial Bank of China και Bank of China, δημιούργησαν κλίμα ευφορίας στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τον χαμηλό τζίρο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 866,48 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,23%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 59,382 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.185.250 μετοχές. Κέρδη 3,49% κατέγραψε ο τραπεζικός κλάδος.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,54%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,48%), της Πειραιώς (+3,42%), της Εθνικής (+3,41%), του ΑΔΜΗΕ (+2,88%) και της Alpha Bank (+2,64%). Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Fourlis (-1,48%), της Τιτάν (-0,43%) και της Motor Oil (-0,28%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+3,49%) και των Πρώτων Υλών (+2,51%), ενώ απώλειες σημείωσε μόνο ο δείκτης του Εμπορίου(-0,68%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.277.697 και 3.661.699 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 14,751 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 7,463 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 43 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου +20,34% και MLS Πληροφορική +14,91%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -9,55% και Ιντεάλ(κ) -8,06%.