Το AI και τα crypto πίσω από τις 5 κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας του 2024

Με μόλις τέσσερις ημέρες διαπραγμάτευσης να απομένουν για το τέλος του έτους, ιδού οι πέντε μετοχές τεχνολογίας των ΗΠΑ με τις καλύτερες επιδόσεις για το 2024 μεταξύ των εταιρειών που αποτιμώνται σε 5 δισ. δολάρια και άνω.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι μια αφηρημένη έννοια για πολλούς καταναλωτές που δεν είναι σίγουροι για το πώς ακριβώς επηρεάζει τη ζωή τους. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξία που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις σε αυτή.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους κερδισμένους στο φετινό ράλι του χρηματιστηρίου, που είδε τον Nasdaq να κάνει άλμα 33% και άλλους δείκτες των ΗΠΑ να σημειώνουν διψήφια κέρδη, έχουν άμεση σύνδεση με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η κατασκευάστρια τσιπ Nvidia είναι ανάμεσά σε αυτούς, αλλά δεν είναι η μόνη.

Το άλλο θέμα που ξεχώρισε, δίνοντας ώθηση σε εταιρείες που υπεραπέδωσαν, είναι τα crypto. Ξεκινώντας με την εισαγωγή των ETFs spot bitcoin τον Ιανουάριο, τα κρυπτονομίσματα είχαν ένα σπουδαίο 2024, με ορόσημο την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Ενας σημαντικός αριθμός μετοχών που συνδέονται με τα ψηφιακά νομίσματα πήραν την ανιούσα.

AppLovin

Η AppLovin ξεκίνησε το έτος με κεφαλαιοποίηση περίπου 13 δισ. δολαρίων και είναι περισσότερο γνωστή για την επένδυση σε μια σειρά από στούντιο παιχνιδιών για κινητά που παρήγαγαν παιχνίδια όπως το «Woody Block Puzzle», το «Clockmaker» και το «Bingo Story».

Καθώς ολοκληρώνει το έτος, η AppLovin έχει να επιδείξει μια αποτίμηση άνω των 110 δισ. δολαρίων, που την κάνει να αξίζει πιο πολύ από την Starbucks, την Intel και την Airbnb. Η μετοχή της έχει εκτοξευτεί 758% φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ όλες τις άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

MicroStrategy

Μετά το άλμα του 346% που έκανε το 2023, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η MicroStrategy μπορούσε να πιάσει άλλη ταχύτητα. Αλλά το έκανε.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 467% φέτος, χάρη σε μια στρατηγική αγοράς bitcoin που έκανε τον ιδρυτή της, Michael Saylor, ήρωα της crypto κουλτούρας.

Στα μέσα του 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε το σχέδιό της να αρχίσει να αγοράζει bitcoin. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η MicroStrategy ήταν ένας μέτριος προμηθευτής λογισμικού business intelligence, αλλά από τότε, αγόρασε πάνω από 444.000 bitcoin, χρησιμοποιώντας την ολοένα αυξανόμενη τιμή της μετοχής της ως έναν τρόπο για να πουλήσει μετοχές, να αυξήσει το χρέος και να αγοράσει περισσότερα νομίσματα.

Είναι πλέον ο τέταρτος μεγαλύτερος κάτοχος bitcoin στον κόσμο, πίσω μόνο από τον δημιουργό Satoshi Nakamoto, το iShares Bitcoin Trust της BlackRock και το ανταλλακτήριο Binance, με ένα απόθεμα που αποτιμάται κοντά στα 44 δισ. δολάρια. Η χρηματιστηριακή αξία της MicroStrategy έχει διογκωθεί από περίπου 1,1 δισ. δολάρια, όταν ήταν απλώς μια εταιρεία λογισμικού, σε 80 δισ. δολάρια σήμερα.

Palantir

Η Palantir είχε πολλές μεγάλες επιδόσεις το 2024 στον αγώνα προς την αύξηση της τιμής της μετοχής της κατά 380%. Μια από τις καλύτερες στιγμές της ήρθε τον περασμένο μήνα, όταν η εταιρεία λογισμικού αναβάθμισε το outlook για τα έσοδα μια ημέρα πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Η εταιρεία, η οποία πωλεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε αμυντικές υπηρεσίες, αναβάθμισε τον στόχο της για το 2024, με τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο να συντρίβουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Palantir ξεπέρασε επίσης τις εκτιμήσεις με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, οδηγώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο Alex Karp να δηλώσει στην ανακοίνωση των κερδών: «Ξεκοιλιάσαμε αυτό το τρίμηνο, χάρη στην αμείλικτη ζήτηση για AI που δεν θα επιβραδυνθεί».

Η μετοχή της Palantir σημείωσε άλμα 23% με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια επιπλέον 8,6% την επόμενη ημέρα μετά τη νίκη του Τραμπ. Ο συνιδρυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Palantir, Peter Thiel, ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 και βοήθησε στην οργάνωση μιας συνάντησης με στελέχη της τεχνολογίας στον Πύργο Trump αμέσως μετά τις εκλογές. Ο Karp ήταν ένας από τους συμμετέχοντες.

Ο Karp, ωστόσο, υποστήριξε ανοιχτά την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών, στην εκστρατεία του 2024. Ο ίδιος δήλωσε στους New York Times σε ένα δημοσίευμα του Αυγούστου ότι η προηγούμενη υποστήριξη του Thiel στον Trump και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν το έκαναν «πραγματικά πιο δύσκολο να γίνουν πράγματα».

Παρόλα αυτά, η Wall Street έχει συσπειρωθεί πίσω από την Palantir μετά τις εκλογές, λόγω της αισιοδοξίας ότι περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες θα εισρεύσουν στην εταιρεία.

Robinhood

Η αξία των μετοχών της Robinhood υπερτριπλασιάστηκε φέτος, παρά την πτώση κατά 17% στις 31 Οκτωβρίου, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα.

Οι επενδυτές προσπέρασαν αυτούς τους αριθμούς λίγες ημέρες αργότερα, οδηγώντας τη μετοχή σε άνοδο 20% μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, καθώς όλα τα πράγματα που συνδέονται με τα crypto επιδόθηκαν σε ράλι. Ένας από τους μεγαλύτερους μοχλούς ανάπτυξης της Robinhood είναι τα crypto, τα οποία οι μικροεπενδυτές μπορούν εύκολα να αγοράσουν στην εφαρμογή, μαζί με τις μετοχές τους.

Τα έσοδα της Robinhood από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αυξήθηκαν κατά 165% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα στα 61 εκατ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 10% των συνολικών καθαρών εσόδων.

Εκτός από το bitcoin, οι χρήστες της Robinhood μπορούν εύκολα να αγοράσουν περίπου 20 άλλα κρυπτονομίσματα, από δημοφιλή ψηφιακά assets όπως το etherium μέχρι alt-coins όπως το dogecoin, το Shiba Inu και το Bonk.

Nvidia

Η εκπληκτική πορεία της Nvidia συνεχίστηκε.

Μετά την περσινή άνοδο του 239%, η οποία προήλθε από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η Nvidia σημείωσε άλλη μια εκρηκτική άνοδο της τάξης του 183% φέτος, προσθέτοντας το επιβλητικό ποσό των 2,2 τρισ. δολαρίων στην κεφαλαιοποίησή της.

Δύο φορές φέτος η Nvidia κατέκτησε τον τίτλο της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο. Η Apple ξαναπέρασε μπροστά και πλησιάζει τα 4 τρισ. δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση της Nvidia να ακολουθεί στα 3,4 τρισ. δολάρια και της Microsoft στα 3,3 τρισ. δολάρια.

Η Nvidia παραμένει ο μεγαλύτερος ωφελημένος από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγαλύτεροι προμηθευτές cloud και οι εταιρείες διαδικτύου αρπάζουν όλες τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών που μπορούν να βρουν. Τα ετήσια έσοδα της Nvidia αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 94% σε κάθε ένα από τα τελευταία έξι τρίμηνα, ενώ η ανάπτυξή της ξεπέρασε το 200% τρεις φορές σε αυτό το διάστημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang δήλωσε στην τελευταία ανακοίνωση κερδών της εταιρείας ότι το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς που ονομάζεται Blackwell βρίσκεται σε «πλήρη παραγωγή». Η οικονομική διευθύντρια Colette Kress δήλωσε από την πλευρά της ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για «αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια» εσόδων από το Blackwell στο τέταρτο τρίμηνο.