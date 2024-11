Μεικτά πρόσημα στην Wall Street: Στο -0,76% η μετοχή της Nvidia

Ο Dow Jones κέρδισε 0,32% στις 43.408 μονάδες, o S&P 500 έμεινε αμετάβλητος (0,00%) στις 5.917 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε 0,11% στις 18.966 μονάδες.

Με έντονη μεταβλητότητα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στην Wall Street, με τους επενδυτές να στρέφουν τα βλέμματά τους στην Nvidia που θα ανακοινώσει τα οικονομικά της μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο μετά το «καμπανάκι» της σημερινής συνεδρίασης. Η μετοχή της στις σημερινές διαπραγματεύσεις έχασε 0,76% στα 145,89 δολάρια ανά μετοχή.

Δεδομένης της κεφαλαιοποίησης ύψους 3,6 τρισ. δολαρίων, τα αποτελέσματα της Nvidia θα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ορισμένα στοιχεία στο μέτωπο της οικονομίας και θα θέσουν τον τόνο για τον S&P 500 και τον Nasdaq έως τα τέλη του 2024. Οι traders αναζητούν ενδείξεις και για το πολυδιαφημιζόμενο ΑΙ τσιπ, γνωστό ως Blackwell, το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού, Γένσεν Χουάνγκ χαρακτήρισε ως «τρελό».

Η εικόνα που θα παρουσιάσει η Nvidia ίσως αποτελέσει πιθανό καταλύτη για την αναζωπύρωση του ράλι της Wall Street για το υπόλοιπο του έτους, μετά την εξασθένιση της μεγάλης μετεκλογικής ανόδου, που ώθησε τους δείκτες σε επίπεδα - ρεκόρ. Yπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 0,32% στις 43.408 μονάδες, o S&P 500 έμεινε αμετάβλητος (0,00%) στις 5.917 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε 0,11% στις 18.966 μονάδες.

«Όπως οι περισσότεροι επενδυτές, θα παρακολουθούμε στενά την έκθεση κερδών της Nvidia σήμερα για τυχόν ενδείξεις σχετικά με το πώς κινούνται οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε ο Κρις Σενιέκ, αναλυτής της Wolfe Research. «Βλέπουμε οποιαδήποτε ροή αρνητικών ειδήσεων ή απογοητευτικές τάσεις δαπανών ως έναν από τους βασικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να αντιστρέψουν το θετικό κλίμα πριν το 2025» πρόσθεσε.

Η μετοχή της Target βίωσε ελεύθερη πτώση 21,41% στη χειρότερη ημέρα της σε πάνω από δύο χρόνια, μετά την «τριπλή αστοχία» που κατέγραψε στα μεγέθη της στο γ' τρίμηνο, ενώ στον αντίποδα, η μετοχή της Comcast ενισχύθηκε 1,58% μετά τα σχέδια για το spin off ενώ Dollar Tree, Dollar General και Five Below απώλεσαν 3% έκαστη.