Χρηματιστήριο: Οι προοπτικές και τα top picks της Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακής για το 2024

Οι επιλογές της Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακής για το 2024 από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«Η γρήγορη αποκλιμάκωση των επιτοκίων που ευνοεί τις τοποθετήσεις στα ελληνικά εταιρικά ομόλογα καθώς και η διατήρηση την ανοδικής κίνησης των ελληνικών μετοχών λόγω κυρίως των ευνοϊκότερων αναπτυξιακών προοπτικών που έχουμε το 2024 σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελούν το βασικό μας σενάριο» αναφέρει στην ανάλυσή της η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακής.

Πρόσκαιρα η μεγάλη εικόνα μπορεί να διαστρεβλώνεται:

- Οι δύο πόλεμοι, η συνεχιζόμενη στήριξη των τιμών του πετρελαίου από τις αποφάσεις για μειωμένη παραγωγή του OPEC+, τα προβλήματα της διώρυγας του Παναμά και η αύξηση των αποστάσεων που επιφέρει, η αλλαγή πολιτικής zero-Covid στην Κίνα δεν ήταν αρκετά για να ανεβάσουν το ενεργειακό κόστος. Το πετρέλαιο θα καταφέρει να κινηθεί στη μωβ περιοχή (75 - 80 δολάρια το βαρέλι), χωρίς τις υπερβολικές τιμές του 2022. Η ειρωνεία βεβαίως είναι ότι το παρόν γράφεται σε μία εβδομάδα έντονης ανοδικής κίνησης που αποδίδεται στη πρόσφατη αύξηση επεισοδίων πειρατείας έξω από την Υεμένη και στην καθυστέρηση επανάκτησης του ελέγχου της περιοχής. Πάντως την ίδια στιγμή, οι τιμές του φυσικού αερίου κινούνται καθοδικά με τις Ευρωπαϊκές αποθήκες να είναι γεμάτες (88% πληρότητα στα μέσα Δεκεμβρίου είναι εντυπωσιακό).

- ο πληθωρισμός των Η.Π.Α. δεν κατάφερε να μείνει στο επίπεδα του 2.07% που έφτασε για λίγες εβδομάδες τον Ιούνιο. Το Νοέμβριο το CPI ήταν στο 3,1% και είναι πιθανό να ανέβει κι άλλο καθώς θα σταματήσει να συγκρίνεται με τις υπερβολές του 2022. Παρομοίως ελαφρώς ανοδικά από το 2,4% του Νοεμβρίου, είναι πιθανό να εμφανιστούν τα νούμερα του πληθωρισμού στην Ευρώπη. Παρά τα παραπάνω, η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ήπιος χειμώνας παραμένει σημαντικότερος

παράγοντας πληθωριστικής (τουλάχιστον ενεργειακής) αποκλιμάκωσης, το τρέχον ύψος επιτοκίων λειτουργεί αρκούντως περιοριστικά, και ο πληθωρισμός θα κινηθεί τελικά χαμηλότερα. Τιμολογώντας τα ανωτέρω, οι αγορές κρατικών ομολόγων υπολογίζουν μείωση των επιτοκίων κατά 175 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ και κατά 150 μονάδες βάσης από τη FED μέσα στο 2024.

Στα press conferences του Δεκεμβρίου, η FED επιβεβαίωσε σε καλό βαθμό τις αγορές, εμφανίζοντας ένα dot plot που δείχνει το επιτόκιο στο τέλος του 2024 -100 μονάδες βάσης από τα τρέχοντα επίπεδα. Η ΕΚΤ όμως, που δεν παρουσιάζει σε αυτό το format τις συζητήσεις των μελών της, διατήρησε δια στόματος Lagarde τη ρητορική ότι βασικός στόχος παραμένει η μείωση του πληθωρισμού, ότι οι μειούμενες εκτιμήσεις προϋποθέτουν την τωρινή περιοριστική πολιτική και ότι δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση για μείωση επιτοκίων.

Από το “higher for longer” που επικράτησε το 2023, είμαστε στη φάση που το “higher” αντιμετωπίζεται ως μία αναγκαία υποσημείωση στην οποία κανείς δεν δίνει σημασία. Το διακύβευμα είναι το “for how much longer” θα διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα επιτοκίων. Στην λογική ότι το r* είναι το πολύ 2,5% για την Αμερική (250 μονάδες βάσης μακριά από τα τωρινά restrictive επίπεδα) και το πολύ 1,7% για την Ευρώπη (280 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το σημερινό 4,5%) θεωρούμε ότι όποτε θα αποφασιστεί εντός του 2024 να γυρίσει η νομισματική πολιτική σε ουδέτερη, η μείωση των επιτοκίων θα γίνει απότομα. Μέχρι λοιπόν να αποφασίσει η ΕΚΤ να αλλάξει αφήγημα, όσο θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το Μ3 της Ευρώπης σε αρνητικά επίπεδα ή την γερμανική ατμομηχανή να μην ανακάμπτει, , η επιθετική ρητορική που δείχνει πιθανό να διατηρηθεί για τα επόμενα δύο meetings θα έχει μικρή σημασία.

Ελλάδα - Χρηματιστήριο

Στρέφοντας την προσοχή μας στην Ελλάδα, θυμίζουμε πως πέρσι το Δεκέμβριο η αγορά προβληματιζόταν με το πολιτικό ρίσκο των επερχόμενων εκλογών σε Ελλάδα και Τουρκία. Στην Ελλάδα το ενδεχόμενο ακυβερνησίας ειδικότερα μετά τις αποκαλύψεις των παρακολουθήσεων ήταν υπαρκτό, ενώ αντιμετωπιζόταν και η πιθανότητα να υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, που θα βοηθούσε την πολιτικό κεφάλαιο του Ερντογάν. Οι εκλογές και στις δύο χώρες είναι πλέον πίσω μας, διανύουμε μακρά περίοδο μηδενικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, και οι επενδυτικοί οίκοι έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας. Η πορεία των κρατικών Ελληνικών ομολόγων είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Το 2024 το διακύβευμα είναι πόσο γρήγορα θα καταφέρει η Ελληνική οικονομία να απορροφήσει τα εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά κονδύλια ή το κατά πόσο οι προσφυγές, η αργή απονομή δικαιοσύνης, οι καθυστερήσεις στις απαραίτητες διοικητικές αποφάσεις θα σπαταλήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης. Οι φετινές προβλέψεις για το ρυθμό του Ελληνικού ΑΕΠ είναι: 3% στον προϋπολογισμό, 2,5% στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, 2.3% αναμένει η ΕU Commission, 1,97% το IMF, 1,9% ο OECD, 2,6% ο Economist. Οι αντίστοιχες περσινές τους προβλέψεις για το 2023, που πάει να κλείσει στο 2,1% ήταν: 5,6% στον προϋπολογισμό της, 1.0% η ΕU Commission, 2.6% το ΙΜF , 1.6% o OECD και 0,6% o Economist. Το σημαντικό είναι ότι όλες οι προβλέψεις δείχνουν ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από αυτό των χωρών με τις οποίες συγκρινόμαστε

Η Ευρώπη αναγκάζεται μετά τη Ρωσική εισβολή να επαναπροσδιορίσει την ενεργειακή της πολιτική. Η πιθανή επανεκλογή του Trump το Νοέμβριο θα εντείνει και την ανάγκη νέας αμυντικής πολιτικής. Στον ίδιο χρόνο η Ελλάδα, χώρα που για καιρό δαπανά σημαντικό μέρος του ΑΕΠ της σε εξοπλιστικά προγράμματα και ήδη έχει πετύχει να μετατραπεί σε εξαγωγέας ενέργειας, είναι ένα growth case στις αρχές ανοδικού κύκλου στους τομείς της ενεργείας, των υποδομών, της πληροφορικής και του τουρισμού.

Top picks για το 2024

Εκτός από τοποθετήσεις σε Ελληνικά εταιρικά ομόλογα οι οποίες θεωρούμε ότι μέσα στο 2024 θα δικαιωθούν παρουσιάζουμε παρακάτω σε μορφή πίνακα τις τρέχουσες τιμές των μετοχών που παρακολουθούμε σε σχέση με τις δίκαιες τιμές που υπολογίζουμε. Ο συνδυασμός των κριτηρίων φέρνει ψηλά την Coca Colla HBC (τιμή στόχος τα 30 ευρώ), τον ΟΤΕ (τιμή στόχος τα 16,14 ευρώ), τον ΟΠΑΠ (18,50 ευρώ), τον Τιτάν (τιμή στόχος τα 24 ευρώ), την Autohellas (τιμή στόχος τα 18 ευρώ), την ΕpsilonNet (τιμή στόχος τα 11 ευρώ), την Profile (τιμή στόχος τα 6 ευρώ), και τη Μοτοδυναμική (τιμή στόχος τα 4,80 ευρώ). Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Aegean παρά τους προβληματισμούς που αναζωπύρωσαν τα τεχνικά προβλήματα των κινητήρων.